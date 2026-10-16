CRIME

Dupla que invadiu casa e matou menino de 11 anos em Feira é presa

Criança foi baleada dentro de casa durante ataque que teria o irmão como alvo; dois adolescentes também foram apreendidos

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:26

Everton Mikael Bacelar Lima Crédito: Reproduçaõ

Dois homens, de 22 e 18 anos, confessaram participação no ataque que matou Everton Mikael Bacelar Lima, de 11 anos, segundo a Polícia Civil da Bahia. Eles foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na quinta-feira (15), na zona rural de Feira de Santana, durante as buscas pelos envolvidos no homicídio.

Everton foi morto na madrugada de quarta-feira (14), após criminosos invadirem a residência da família, no povoado Sítio do Padre, distrito da Matinha. Segundo a investigação, o alvo seria o irmão da criança, de 16 anos, apontado pela polícia como envolvido com uma organização criminosa.

Menino de 11 anos é executado dentro de casa em Feira de Santana 1 de 4

O menino estava deitado em um colchão na sala ao lado do irmão, que não foi atingido. Os invasores arrombaram a casa, atiraram e fugiram. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe confirmou a morte de Everton no local.

Durante as diligências de quinta-feira, um dos homens presos admitiu ter levado um revólver para o ataque. O outro declarou que entrou no imóvel acompanhado de dois adolescentes. Com a dupla, os investigadores apreenderam dois revólveres, de calibres .32 e .38, além de munições. Ambos permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Os adolescentes citados, de 16 e 14 anos, também foram apreendidos na quinta-feira, em Feira de Santana e Santa Bárbara. Eles são investigados por ato infracional análogo a homicídio. Conforme o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, um deles tentou se esconder em uma pousada em Santa Bárbara, mas foi localizado pelos policiais.

Nas ações relacionadas aos adolescentes, foram recolhidos celulares, uma balança de precisão, uma roupa camuflada, uma granada de fabricação caseira, uma arma de fogo e munições.

A morte de Everton também levou a Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite, onde ele estudava, a suspender as aulas na quarta-feira. A instituição publicou uma mensagem de pesar e solidariedade aos familiares e amigos do aluno.