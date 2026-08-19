Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É neste sábado (22): veja como comprar o ticket do McDia Feliz e ajudar crianças com câncer no Martagão Gesteira

Valor arrecadado na campanha vai ser usado esse ano em espaço de acolhimento para crianças com câncer e familiares

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:32

Tickets estão à venda
Tickets estão à venda Crédito: Divulgação

O Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, participa de mais uma edição do McDia Feliz com uma meta voltada à melhoria da estrutura oferecida às crianças em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Neste ano, os recursos arrecadados serão usados principalmente na implantação do Espaço Família e na realização de 70 exames médicos para pacientes oncológicos.

Para ajudar na campanha, o público pode comprar antecipadamente o ticket do McDia Feliz por R$ 21. O ingresso dá direito a um Big Mac no sábado (22), Dia D da mobilização, em qualquer restaurante McDonald's. O ticket antecipado pode ser adquirido até sexta-feira e, no sábado, a compra do sanduíche diretamente nos restaurantes também contribuirá para a iniciativa.

Segundo Nelly Maia, coordenadora da campanha pelo Martagão, mais de 22 mil tickets foram disponibilizados e ainda há cerca de mil unidades para serem vendidas. "Esse ano a gente está realmente focado em arrecadar recursos para o espaço família, além da realização de 70 exames médicos para criança em tratamento oncológico."

Menina de 12 anos encerrou tratamento contra câncer

Luna tem 12 anos por Reprodução
Homenagem após final de tratamento em hospital de Salvador por Divulgação
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
Família e amigos fizeram homenagem para Luna Vitória por Reprodução
1 de 10
Luna tem 12 anos por Reprodução

A compra antecipada pode ser feita com a equipe de captação do hospital pelo WhatsApp (71) 3032-3773, por meio do site do Martagão (https://martagaogesteira.com.br/evento/mcdia-feliz/) ou nos pontos de venda montados em escolas e comércios. No caso da compra on-line, o ticket é enviado por e-mail com um QR Code que deve ser apresentado no restaurante no dia da campanha.

"Estamos na reta final mas ainda temos uns mil tickets para vender. Dia 22 a gente está mobilizando voluntários para todas as lojas. Qual é a diferença? Quem compra antes o ticket com a instituição, 100% do valor vêm para o projeto e a gente já garante quase a totalidade. No Dia D, é um percentual que é revertido. Então quem não comprou ticket antecipado pode ir nos restaurantes comprar Big Mac e vai ajudar a gente a ampliar a arrecadação desses recursos", explica.

Arrecadação vai ajudar a pagar por espaço de acolhimento

O Espaço Família será voltado principalmente às famílias que acompanham crianças do interior da Bahia durante tratamentos prolongados, como a quimioterapia. A estrutura deve contar com área para refeições e descanso, internet para adolescentes, espaço para cinema e uma copa maior.

"Esse ano tem um projeto que é o espaço família, que veio com a Casa Ronald McDonnald's, que é pra gente promover um melhor espaço para as famílias", afirmou a gerente médica do Martagão, Naiara Freitas.

Segundo ela, muitas famílias precisam viajar durante a madrugada ou permanecer em casas de apoio enquanto a criança realiza o tratamento. "Um local onde a mãe pode descansar, a criança pode descansar. Vai ter uma parte de internet pros adolescentes, cineminha, uma copa maior. É mesmo para benefício do uso da paciente e da mãe. Da genitora ou genitor. A criança sempre tem que ter um acompanhante."

O Martagão atende pacientes de todo o estado e recebe, em média, 230 mil atendimentos por ano entre consultas ambulatoriais e internações. Metade dos pacientes é de Salvador e da Região Metropolitana, enquanto a outra parcela vem do interior da Bahia.

O hospital oferece atendimento em 27 especialidades médicas, além de serviços como terapia intensiva, UTI neonatal e oncologia. Na área de câncer infantil, recebe novos casos de pacientes de até 18 anos e é o único hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia a realizar transplante de medula óssea pediátrico.

Leia mais

Imagem - Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Imagem - Médico escreve livro para falar da importância do Martagão Gesteira

Médico escreve livro para falar da importância do Martagão Gesteira

Imagem - Menina de 12 anos encerra tratamento contra câncer e recebe homenagem emocionante ao sair de hospital em Salvador

Menina de 12 anos encerra tratamento contra câncer e recebe homenagem emocionante ao sair de hospital em Salvador

Programação do Dia D

No sábado, a campanha também contará com voluntários nas unidades participantes. As equipes devem promover atividades como contação de histórias, pintura de rosto, brinquedos e sorteios, de acordo com a programação de cada restaurante.

"É uma forma de atrair o público para os restaurantes, ampliar a arrecadação do projeto com aumento da venda balcão, as pessoas comprarem Big Mac no dia, e também fortalecer a marca da instituição", disse Nelly.

Neste ano, participam da ação todos os McDonald's de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, um total de 28 lojas. A abertura oficial está programada para 9h, com presença da diretoria. "O pessoal entrou na loja, a gente pede para consumir Big Mac naquele dia. Voluntários fazem adesivaços, estímulos para as pessoas conhecerem a causa e a importância desse dia, que é um dia nacional, e ano passado conseguimos colocar 450 voluntários no Dia D, impulsionando a campanha". As programações específicas serão divulgadas no Instagram do próprio Martagão Gesteira. "Aí cada um entende qual loja está mais tarde, qual programação tem mais a ver com seu perfil", acrescenta. 

Em todo Brasil, 50 instituições são beneficiadas pela campanha do McDia Feliz. 

Mais recentes

Imagem - Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia

Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia
Imagem - Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico

Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico
Imagem - Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF

Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF