SOLIDARIEDADE

É neste sábado (22): veja como comprar o ticket do McDia Feliz e ajudar crianças com câncer no Martagão Gesteira

Valor arrecadado na campanha vai ser usado esse ano em espaço de acolhimento para crianças com câncer e familiares

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:32

Tickets estão à venda Crédito: Divulgação

O Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, participa de mais uma edição do McDia Feliz com uma meta voltada à melhoria da estrutura oferecida às crianças em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Neste ano, os recursos arrecadados serão usados principalmente na implantação do Espaço Família e na realização de 70 exames médicos para pacientes oncológicos.

Para ajudar na campanha, o público pode comprar antecipadamente o ticket do McDia Feliz por R$ 21. O ingresso dá direito a um Big Mac no sábado (22), Dia D da mobilização, em qualquer restaurante McDonald's. O ticket antecipado pode ser adquirido até sexta-feira e, no sábado, a compra do sanduíche diretamente nos restaurantes também contribuirá para a iniciativa.

Segundo Nelly Maia, coordenadora da campanha pelo Martagão, mais de 22 mil tickets foram disponibilizados e ainda há cerca de mil unidades para serem vendidas. "Esse ano a gente está realmente focado em arrecadar recursos para o espaço família, além da realização de 70 exames médicos para criança em tratamento oncológico."

Menina de 12 anos encerrou tratamento contra câncer 1 de 10

A compra antecipada pode ser feita com a equipe de captação do hospital pelo WhatsApp (71) 3032-3773, por meio do site do Martagão (https://martagaogesteira.com.br/evento/mcdia-feliz/) ou nos pontos de venda montados em escolas e comércios. No caso da compra on-line, o ticket é enviado por e-mail com um QR Code que deve ser apresentado no restaurante no dia da campanha.

"Estamos na reta final mas ainda temos uns mil tickets para vender. Dia 22 a gente está mobilizando voluntários para todas as lojas. Qual é a diferença? Quem compra antes o ticket com a instituição, 100% do valor vêm para o projeto e a gente já garante quase a totalidade. No Dia D, é um percentual que é revertido. Então quem não comprou ticket antecipado pode ir nos restaurantes comprar Big Mac e vai ajudar a gente a ampliar a arrecadação desses recursos", explica.

Arrecadação vai ajudar a pagar por espaço de acolhimento

O Espaço Família será voltado principalmente às famílias que acompanham crianças do interior da Bahia durante tratamentos prolongados, como a quimioterapia. A estrutura deve contar com área para refeições e descanso, internet para adolescentes, espaço para cinema e uma copa maior.

"Esse ano tem um projeto que é o espaço família, que veio com a Casa Ronald McDonnald's, que é pra gente promover um melhor espaço para as famílias", afirmou a gerente médica do Martagão, Naiara Freitas.

Segundo ela, muitas famílias precisam viajar durante a madrugada ou permanecer em casas de apoio enquanto a criança realiza o tratamento. "Um local onde a mãe pode descansar, a criança pode descansar. Vai ter uma parte de internet pros adolescentes, cineminha, uma copa maior. É mesmo para benefício do uso da paciente e da mãe. Da genitora ou genitor. A criança sempre tem que ter um acompanhante."

O Martagão atende pacientes de todo o estado e recebe, em média, 230 mil atendimentos por ano entre consultas ambulatoriais e internações. Metade dos pacientes é de Salvador e da Região Metropolitana, enquanto a outra parcela vem do interior da Bahia.

O hospital oferece atendimento em 27 especialidades médicas, além de serviços como terapia intensiva, UTI neonatal e oncologia. Na área de câncer infantil, recebe novos casos de pacientes de até 18 anos e é o único hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia a realizar transplante de medula óssea pediátrico.

Programação do Dia D

No sábado, a campanha também contará com voluntários nas unidades participantes. As equipes devem promover atividades como contação de histórias, pintura de rosto, brinquedos e sorteios, de acordo com a programação de cada restaurante.

"É uma forma de atrair o público para os restaurantes, ampliar a arrecadação do projeto com aumento da venda balcão, as pessoas comprarem Big Mac no dia, e também fortalecer a marca da instituição", disse Nelly.

Neste ano, participam da ação todos os McDonald's de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, um total de 28 lojas. A abertura oficial está programada para 9h, com presença da diretoria. "O pessoal entrou na loja, a gente pede para consumir Big Mac naquele dia. Voluntários fazem adesivaços, estímulos para as pessoas conhecerem a causa e a importância desse dia, que é um dia nacional, e ano passado conseguimos colocar 450 voluntários no Dia D, impulsionando a campanha". As programações específicas serão divulgadas no Instagram do próprio Martagão Gesteira. "Aí cada um entende qual loja está mais tarde, qual programação tem mais a ver com seu perfil", acrescenta.