MEIO AMBIENTE

El Niño ameaça corais da Baía de Todos-os-Santos; monitoramento vai avaliar impactos do aquecimento

Projeto Mares inicia em dezembro o acompanhamento de recifes em Itaparica e Vera Cruz. Em 2024, áreas da região passaram 114 dias sob estresse térmico e 22% dos corais avaliados apresentaram sinais de branqueamento

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:32

El Niño ameaça corais da Baía de Todos-os-Santos; monitoramento vai avaliar impactos do aquecimento Crédito: Divulgação

O avanço do El Niño e a elevação da temperatura dos oceanos acendem um alerta para a preservação dos recifes de coral da Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. Para identificar os impactos do fenômeno sobre esses ecossistemas, o Projeto Mares inicia, em dezembro, uma série de monitoramentos em dois pontos da região: o recife das Caramuanas, em Itaparica, e o recife das Pinaúnas, em Vera Cruz.

A iniciativa é realizada pela ONG Socioambientalista PRÓ-MAR, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O objetivo é acompanhar o branqueamento e as condições de saúde dos corais antes, durante e depois do período de maior influência do El Niño.

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O trabalho terá três etapas, previstas para dezembro de 2026, maio e outubro de 2027. A segunda fase será especialmente importante porque coincide com o período em que a água costuma atingir seu pico de temperatura, segundo o pesquisador e coordenador científico do projeto, o biólogo Ricardo Miranda.

Antes mesmo do início do monitoramento, sensores instalados nos berçários de corais do Projeto Mares registraram 31 °C em setembro, temperatura considerada elevada para o período. “Vamos monitorar os recifes antes, durante e depois do El Niño para saber quais são os efeitos diretos do aumento da temperatura”, explica Miranda.

Como será feito o monitoramento dos corais

A equipe realizará levantamentos subaquáticos com mergulhadores, que percorrerão áreas previamente delimitadas dos recifes e registrarão as condições dos organismos por meio de fotografias. Para identificar o branqueamento, os pesquisadores utilizarão uma escala de cores que permite acompanhar mudanças na pigmentação dos corais. As imagens também serão analisadas para calcular a cobertura de organismos vivos e branqueados e identificar possíveis perdas ao longo do período.

O acompanhamento integra uma rede nacional coordenada pelo Instituto Coral Vivo, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A iniciativa reúne universidades e instituições de pesquisa que utilizam a mesma metodologia em 27 pontos de recifes, distribuídos entre o Ceará e Santa Catarina.

Recifes de Itaparica já registraram sinais de estresse

Os dados anteriores reforçam a importância da iniciativa. Durante o quarto evento global de branqueamento de corais, em 2024, os recifes de Itaparica permaneceram 114 dias sob estresse térmico. Naquele período, 22% dos corais avaliados apresentaram sinais de branqueamento, e a perda de cobertura de coral vivo chegou a 4%.

Os números fazem parte de um estudo publicado em 2025 na revista científica Coral Reefs, que acompanhou 18 recifes em nove estados brasileiros. No conjunto das áreas monitoradas, 36% da cobertura de corais apresentou branqueamento. Os índices variaram de menos de 5% em recifes do Sudeste a 96% em Maragogi, em Alagoas.

Um panorama mais amplo aparece no relatório Status of Coral Reefs of the World: 2025, da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN). Com base em 488 levantamentos realizados em 77 locais entre 2002 e 2025, o documento mostra que a cobertura de corais no Brasil passou de 15,9% em 2002 para 26,6% em 2016, mas caiu para 17,6% em 2024. A redução foi ainda mais expressiva no Nordeste. Entre 2019 e 2024, a cobertura de corais na região caiu 66,2%, chegando a 4,8% — o menor índice entre as sub-regiões brasileiras analisadas.

El Niño pode atingir intensidade forte a muito forte

A previsão de intensificação do El Niño nos próximos meses aumenta a preocupação com os recifes. Em 12 de novembro, o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) informou que o fenômeno continuava em intensificação. Segundo o órgão, havia mais de 79% de probabilidade de o El Niño alcançar intensidade forte a muito forte entre janeiro e março de 2027.