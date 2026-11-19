CLIMA

El Niño muito forte acende alerta para seca e falta de água no Nordeste; Bahia está entre os estados afetados

Consórcio Nordeste criou grupo permanente para monitorar o fenômeno e articular ações nos nove estados. Reservatórios do Semiárido operam, em média, com menos de 50% da capacidade

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:02

Calor Crédito: Shutterstock

O avanço da seca e o risco de desabastecimento de água colocaram o Nordeste em estado de atenção diante da previsão de um El Niño muito forte. Com efeitos esperados ao longo do primeiro semestre de 2027, o fenômeno pode agravar os impactos da crise climática na região, incluindo ondas de calor, estiagens prolongadas e temporais extremos em áreas localizadas.

Diante desse cenário, o Consórcio Nordeste instalou, nessa quarta-feira (18), um grupo permanente multissetorial para acompanhar o fenômeno e subsidiar os governos estaduais na elaboração de medidas de enfrentamento. A iniciativa reúne representantes dos nove estados e pretende integrar conhecimento científico, planejamento e capacidade operacional.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

"O cenário atual é desafiador para a gestão pública, pois a exceção torna-se a regra. A gente tem uma combinação de um El Niño muito forte, com o gatilho das mudanças climáticas e o risco híbrido. Isso traz perspectiva de onda de calor, perspectiva de manutenção do cenário já qualificado pelo Monitor de Secas de avanço de estiagem e seca no Nordeste, porém com temporais extremos localizados", explica Werton Costa, membro do Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Consórcio Nordeste e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí.

O grupo funcionará como uma espécie de sala de situação, com acompanhamento contínuo do fenômeno e articulação entre as áreas de segurança hídrica, agricultura familiar, segurança alimentar, assistência social, defesa civil e meio ambiente. Também estão no escopo ações de enfrentamento à degradação ambiental, aos incêndios e à desertificação.

El Niño pode persistir até o primeiro semestre de 2027

Durante a reunião online, que contou com secretários e gestores públicos dos nove estados, o professor José Antônio Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), apresentou o diagnóstico atualizado do fenômeno.

Segundo o pesquisador, o atual episódio já apresenta aquecimento superior ao registrado em eventos anteriores. O pico deve ocorrer entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, e a tendência é que o El Niño continue atuando durante a primeira metade do próximo ano. O Oceano Atlântico, que também está mais aquecido, deverá ser acompanhado nas análises.

"Este El Niño já está ultrapassando os graus de aquecimento de outros anos anteriores. Essa talvez seja a mensagem mais importante. Ele vai continuar até a primeira metade de 2027 e, possivelmente, a partir de maio começa a dissipar. Ainda não sabemos se depois disso vai continuar, porque já houve episódios em que o El Niño parecia dissipar e novamente ganhou força, com um segundo pico", alertou Marengo.

Reservatórios abaixo de 50% e risco para a agricultura

Levantamentos do Cemaden e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), consolidados até outubro, apontam agravamento da seca em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Também há reflexos no Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Os dados apresentados indicam que os reservatórios do interior do Semiárido operam, em média, com menos de 50% do volume acumulado. No sistema hidrelétrico do Nordeste, o armazenamento recuou 26% entre setembro e outubro.

A situação também preocupa no campo. O monitoramento identificou 72 municípios nordestinos com risco alto e outros quatro com risco muito alto para a agricultura familiar. O quadro ocorre em meio a eventos extremos localizados, como temporais intensos registrados tanto no litoral quanto no interior.

Para Marengo, a integração entre as diferentes esferas de governo é essencial para responder às particularidades de cada território. "O trabalho conjunto federal, regional e estadual é extremamente importante, porque nós damos a macrovisão, mas os estados dão a microvisão", afirmou.