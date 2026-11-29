TIROTEIO

Em menos de dois dias, sete suspeitos são mortos pela PM em cidade da Bahia

Segundo a corporação, vítimas foram mortas em contexto de confronto com equipes policiais em Valença

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 17:50

As duas ocorrências foram registradas na Delegacia Territorial de Valença Crédito: Google Street View

Sete homens morreram após confrontos com policiais militares em Valença, no baixo sul da Bahia, em um intervalo de menos de dois dias. As ocorrências foram registradas na sexta-feira (27) e no sábado (28), nos bairros Novo Horizonte e Embira.

Na manhã de sexta-feira, durante a Operação Édige, equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Rondesp Recôncavo foram informadas sobre a presença de homens armados. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros e revidaram, segundo informado pela corporação em nota.

Três homens foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil identificou as vítimas como Eraldo dos Santos, de 30 anos, Jonatan Santos Leal, de 28, e Ícaro Santos de Santana, de 29.

Na ação, foram apreendidos duas pistolas, um revólver calibre .38, munições, porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão, uma corrente dourada e R$ 492 em espécie.

Já na tarde de sábado, policiais do 31º BPM e da Rondesp Recôncavo receberam denúncias de homens armados comercializando drogas. Segundo a PM, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram.

Quatro homens foram baleados e levados para uma unidade hospitalar, mas também não resistiram. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.

Durante a segunda ocorrência, foram apreendidos um fuzil com 11 munições de calibre 5.56, três pistolas, munições de calibres 9 mm e .40, cinco carregadores, porções de crack, maconha e cocaína, cinco celulares, uma corrente dourada e R$ 214.