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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 17:50
Sete homens morreram após confrontos com policiais militares em Valença, no baixo sul da Bahia, em um intervalo de menos de dois dias. As ocorrências foram registradas na sexta-feira (27) e no sábado (28), nos bairros Novo Horizonte e Embira.
Na manhã de sexta-feira, durante a Operação Édige, equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Rondesp Recôncavo foram informadas sobre a presença de homens armados. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros e revidaram, segundo informado pela corporação em nota.
Três homens foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil identificou as vítimas como Eraldo dos Santos, de 30 anos, Jonatan Santos Leal, de 28, e Ícaro Santos de Santana, de 29.
Na ação, foram apreendidos duas pistolas, um revólver calibre .38, munições, porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão, uma corrente dourada e R$ 492 em espécie.
Já na tarde de sábado, policiais do 31º BPM e da Rondesp Recôncavo receberam denúncias de homens armados comercializando drogas. Segundo a PM, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram.
Quatro homens foram baleados e levados para uma unidade hospitalar, mas também não resistiram. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.
Durante a segunda ocorrência, foram apreendidos um fuzil com 11 munições de calibre 5.56, três pistolas, munições de calibres 9 mm e .40, cinco carregadores, porções de crack, maconha e cocaína, cinco celulares, uma corrente dourada e R$ 214.
As duas ocorrências foram registradas na Delegacia Territorial de Valença como mortes por intervenção de agente de segurança pública. A Polícia Militar informou que o policiamento na região segue intensificado.