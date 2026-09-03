Emboscada: trio pediu viagem por aplicativo para atrair ex-namorado de médico, que foi sequestrado e torturado

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:31
Apontada como uma das suspeitas de envolvimento no sequestro, tortura e estupro de um homem de 27 anos em Barreiras, no oeste da Bahia, Hayra Haianne Queiroz foi responsável por solicitar uma viagem por aplicativo para atrair a vítima ao local do crime. Além dela, o médico ginecologista Rodrigo Costa Brandão e Adilson Rodrigues Macedo também foram presos nesta quarta-feira (2). As informações são da TV Oeste.
A vítima foi atraída para uma emboscada. O homem trabalhava como motorista de aplicativo e havia concluído a graduação em medicina no Paraguai, segundo fontes policiais. A suspeita combinou uma viagem por aplicativo com o rapaz, ocasião em que ele foi capturado e levado para um cativeiro previamente determinado pelo grupo.
No cativeiro, a vítima permaneceu sob o domínio dos suspeitos por várias horas, período em que foi submetida a episódios de tortura e agressão sexual antes de ser abandonada às margens de uma estrada.
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As investigações apontam que Adilson teria oferecido suporte na execução da ação e no gerenciamento das agressões. A polícia também investiga se ele acionou uma quarta pessoa para auxiliar no crime.
Com a prisão do trio por agentes da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras (11ª Coorpin), também foram apreendidos materiais eletrônicos, incluindo celulares, notebook e cartões de memória, em quatro endereços ligados aos investigados.
A perícia nesses equipamentos deve ajudar a detalhar o nível de comunicação prévia entre o médico e os demais investigados, a eventual compensação financeira envolvida na contratação e a participação de Adilson e Hayra no planejamento e na execução dos atos violentos.