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Emboscada: trio pediu viagem por aplicativo para atrair ex-namorado de médico, que foi sequestrado e torturado

Suspeita combinou uma viagem com o rapaz, que era motorista, para capturar e levar a vítima para um cativeiro

  • W
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:31

Adilson Rodrigues Macedo, Hayra Haianne Queiroz e Rodrigo Costa Brandãoforam presos nesta quarta-feira (2)
Adilson Rodrigues Macedo, Hayra Haianne Queiroz e Rodrigo Costa Brandãoforam presos nesta quarta-feira (2) Crédito: Reprodução

Apontada como uma das suspeitas de envolvimento no sequestro, tortura e estupro de um homem de 27 anos em Barreiras, no oeste da Bahia, Hayra Haianne Queiroz foi responsável por solicitar uma viagem por aplicativo para atrair a vítima ao local do crime. Além dela, o médico ginecologista Rodrigo Costa Brandão e Adilson Rodrigues Macedo também foram presos nesta quarta-feira (2). As informações são da TV Oeste.

A vítima foi atraída para uma emboscada. O homem trabalhava como motorista de aplicativo e havia concluído a graduação em medicina no Paraguai, segundo fontes policiais. A suspeita combinou uma viagem por aplicativo com o rapaz, ocasião em que ele foi capturado e levado para um cativeiro previamente determinado pelo grupo.

No cativeiro, a vítima permaneceu sob o domínio dos suspeitos por várias horas, período em que foi submetida a episódios de tortura e agressão sexual antes de ser abandonada às margens de uma estrada.

Veja todos os presos por sequestrar, torturar e estuprar homem

Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução
Adilson Rodrigues Macedo foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
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Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução

As investigações apontam que Adilson teria oferecido suporte na execução da ação e no gerenciamento das agressões. A polícia também investiga se ele acionou uma quarta pessoa para auxiliar no crime.

Com a prisão do trio por agentes da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras (11ª Coorpin), também foram apreendidos materiais eletrônicos, incluindo celulares, notebook e cartões de memória, em quatro endereços ligados aos investigados.

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A perícia nesses equipamentos deve ajudar a detalhar o nível de comunicação prévia entre o médico e os demais investigados, a eventual compensação financeira envolvida na contratação e a participação de Adilson e Hayra no planejamento e na execução dos atos violentos.

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