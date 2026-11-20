TRAGÉDIA

Empresária de 37 anos morre após ser atropelada por caminhão em Valença

Érica Menezes dos Santos era proprietária de uma loja de eletrônicos no município. Morte ocorreu na noite de quinta-feira (19) e provocou comoção entre familiares, amigos e clientes

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08:04

Empresária de 37 anos morre após ser atropelada por caminhão em Valença Crédito: Reprodução

A empresária Érica Menezes dos Santos, 37 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão na noite de quinta-feira (19), em Valença, no Baixo Sul da Bahia. O acidente aconteceu na Avenida ACM, no bairro de São Félix. A Polícia Civil confirmou o registro da morte e informou que investiga as circunstâncias da ocorrência.

Érica era proprietária da loja de eletrônicos Bora de Iphone e sua morte provocou comoção entre familiares, amigos, clientes e pessoas que conviviam com ela na cidade. Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença registrou a morte de Érica, vítima de um acidente de trânsito.

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A unidade informou que foram expedidas guias periciais e de remoção e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente. Para informações sobre a dinâmica dos fatos, a Polícia Civil recomendou o contato com os órgãos de trânsito.

A ocorrência também mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. Procurada, a PM não prestou informações e sugeriu que fosse procurado o órgão de trânsito. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre como aconteceu o atropelamento.

Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram sua personalidade e lamentaram a partida inesperada. Em um dos comentários, uma pessoa descreveu a empresária como uma mulher “muito educada e simples”. Outra a definiu como “pessoa do bem”, enquanto um internauta ressaltou sua gentileza e desejou conforto aos familiares e amigos.