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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08:04
A empresária Érica Menezes dos Santos, 37 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão na noite de quinta-feira (19), em Valença, no Baixo Sul da Bahia. O acidente aconteceu na Avenida ACM, no bairro de São Félix. A Polícia Civil confirmou o registro da morte e informou que investiga as circunstâncias da ocorrência.
Érica era proprietária da loja de eletrônicos Bora de Iphone e sua morte provocou comoção entre familiares, amigos, clientes e pessoas que conviviam com ela na cidade. Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença registrou a morte de Érica, vítima de um acidente de trânsito.
Empresária de 37 anos morre após ser atropelada por caminhão em Valença
A unidade informou que foram expedidas guias periciais e de remoção e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente. Para informações sobre a dinâmica dos fatos, a Polícia Civil recomendou o contato com os órgãos de trânsito.
A ocorrência também mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. Procurada, a PM não prestou informações e sugeriu que fosse procurado o órgão de trânsito. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre como aconteceu o atropelamento.
Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram sua personalidade e lamentaram a partida inesperada. Em um dos comentários, uma pessoa descreveu a empresária como uma mulher “muito educada e simples”. Outra a definiu como “pessoa do bem”, enquanto um internauta ressaltou sua gentileza e desejou conforto aos familiares e amigos.
Um dos relatos mais emocionados foi publicado por um conhecido que afirmou ter sido uma das primeiras pessoas a conhecer Érica quando ela chegou a Valença, vinda de São Paulo. Ele recordou as tardes de conversa enquanto frequentava a lan house mantida pela empresária e lamentou a morte precoce. “Menina nova com tanta vida pela frente”, escreveu. Ao final da homenagem, deixou uma mensagem de despedida: “Vá na luz, vá na paz”.