FATALIDADE

Empresária de 37 anos morre em acidente de trânsito na Bahia

Érica Menezes dos Santos era proprietária de uma loja de eletrônicos em Valença

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:26

Érica Menezes morreu nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma empresária de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (19), no bairro de São Félix, em Valença, no baixo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Érica Menezes dos Santos, proprietária de uma loja especializada na comercialização de celulares, aparelhos eletrônicos e acessórios.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Valença. Foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

A morte da empresária foi lamentada pela Prefeitura de Valença, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais, manifestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Empresária morreu em acidente de trânsito 1 de 8

“A partida precoce de Érica Menezes deixa uma lacuna e entristece a comunidade valenciana. Diante dessa perda, a Prefeitura de Valença se une aos familiares e amigos, expressando respeito e solidariedade a todos que hoje enfrentam a dor de sua ausência”, destacou a gestão municipal.

A equipe da loja Bora de iPhone, de propriedade da empresária, também lamentou a morte e prestou uma homenagem à trajetória de Érica, ressaltando sua dedicação ao negócio.

“Sua história, dedicação e os sonhos que ajudou a construir permanecerão para sempre na memória e no coração de todos que fizeram parte de sua trajetória”, declarou a equipe em nota de pesar.