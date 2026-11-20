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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:26
Uma empresária de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (19), no bairro de São Félix, em Valença, no baixo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Érica Menezes dos Santos, proprietária de uma loja especializada na comercialização de celulares, aparelhos eletrônicos e acessórios.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Valença. Foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.
A morte da empresária foi lamentada pela Prefeitura de Valença, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais, manifestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima.
Empresária morreu em acidente de trânsito
“A partida precoce de Érica Menezes deixa uma lacuna e entristece a comunidade valenciana. Diante dessa perda, a Prefeitura de Valença se une aos familiares e amigos, expressando respeito e solidariedade a todos que hoje enfrentam a dor de sua ausência”, destacou a gestão municipal.
A equipe da loja Bora de iPhone, de propriedade da empresária, também lamentou a morte e prestou uma homenagem à trajetória de Érica, ressaltando sua dedicação ao negócio.
“Sua história, dedicação e os sonhos que ajudou a construir permanecerão para sempre na memória e no coração de todos que fizeram parte de sua trajetória”, declarou a equipe em nota de pesar.
Até o momento, não foram detalhadas oficialmente as circunstâncias do acidente.