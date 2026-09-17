ACIDENTE

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe

Aeronave motomotor caiu no final da manhã desta quinta-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:16

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe Crédito: Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe

Uma aeronave motomotor caiu no final da manhã desta quinta-feira (17), na zona rural do município de Macambira, em Sergipe. O piloto morreu na queda.

A vítima é o baiano Orácio José dos Anjos, de 61 anos, conhecido por amigos e familiares como Chitão. Ele havia saído do Aeroclube de Aracaju, segundo informações do portal g1 Sergipe, e desembarcaria em Fátima, no interior da Bahia, cidade onde morava com a esposa e três filhos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar apoio à ocorrência.

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"Segue com Deus, meu amigo Chitão! Você deixa um grande legado para toda a população de Fátima. Combateu o bom combate", lamentou um amigo da vítima por meio das redes sociais.