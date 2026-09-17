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Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe

Aeronave motomotor caiu no final da manhã desta quinta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:16

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe Crédito: Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe

Uma aeronave motomotor caiu no final da manhã desta quinta-feira (17), na zona rural do município de Macambira, em Sergipe. O piloto morreu na queda.

A vítima é o baiano Orácio José dos Anjos, de 61 anos, conhecido por amigos e familiares como Chitão. Ele havia saído do Aeroclube de Aracaju, segundo informações do portal g1 Sergipe, e desembarcaria em Fátima, no interior da Bahia, cidade onde morava com a esposa e três filhos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar apoio à ocorrência.

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe

Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Leonardo Barreto/TV Sergipe
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução
Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução/ Leonardo Barreto/TV Sergipe
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Empresário baiano morre após queda de aeronave em Sergipe por Reprodução

"Segue com Deus, meu amigo Chitão! Você deixa um grande legado para toda a população de Fátima. Combateu o bom combate", lamentou um amigo da vítima por meio das redes sociais. 

Orácio era natural de Cícero Dantas e atuava como empresário e dono de uma funerária na cidade onde morava com a família. Ele também era proprietário da aeronave e costumava pilotá-la havia cinco anos.

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