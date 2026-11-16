CRIME

Empresário e esposa são sequestrados após invasão em residência na Bahia

Polícia Civil investiga ação de cinco homens armados; vítimas foram libertadas após o roubo

Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:51

Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos Crédito: Reprodução

O empresário conhecido como Matheus Celulares e a esposa, Giovanna Reis, foram vítimas de um sequestro na noite do último sábado (14), em Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura o roubo de bens do casal com restrição de liberdade.

Segundo informações da ocorrência, um grupo formado por homens armados foi até a residência das vítimas e rendeu os dois. A ação foi dividida: enquanto dois suspeitos mantiveram Giovanna dentro do imóvel sob ameaça, outros três levaram o empresário, no próprio veículo, até o estabelecimento comercial dele.

Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos 1 de 4

No local, os criminosos roubaram aparelhos celulares. O automóvel utilizado na ação e uma quantia em dinheiro também foram levados, conforme o registro policial.

Após o crime, os suspeitos libertaram o casal. A Delegacia Territorial de Ituberá realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.