Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário e esposa são sequestrados após invasão em residência na Bahia

Polícia Civil investiga ação de cinco homens armados; vítimas foram libertadas após o roubo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:51

Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos
Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos Crédito: Reprodução

O empresário conhecido como Matheus Celulares e a esposa, Giovanna Reis, foram vítimas de um sequestro na noite do último sábado (14), em Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura o roubo de bens do casal com restrição de liberdade.

Segundo informações da ocorrência, um grupo formado por homens armados foi até a residência das vítimas e rendeu os dois. A ação foi dividida: enquanto dois suspeitos mantiveram Giovanna dentro do imóvel sob ameaça, outros três levaram o empresário, no próprio veículo, até o estabelecimento comercial dele.

Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos

Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos por Reprodução
Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos por Reprodução
Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos por Reprodução
Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos por Reprodução
1 de 4
Matheus e Giovanna foram sequestrados pelos criminosos por Reprodução

No local, os criminosos roubaram aparelhos celulares. O automóvel utilizado na ação e uma quantia em dinheiro também foram levados, conforme o registro policial.

Após o crime, os suspeitos libertaram o casal. A Delegacia Territorial de Ituberá realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.

O caso repercutiu na cidade pela violência e pelo fato do empresário reunir 30 mil seguidores nas redes sociais, onde divulga o trabalho na loja e promoções. 

Leia mais

Imagem - Detentos agrediram carcereiro antes de fugir de delegacia na Bahia

Detentos agrediram carcereiro antes de fugir de delegacia na Bahia

Imagem - Médica morre após acidente de trânsito na Bahia

Médica morre após acidente de trânsito na Bahia

Imagem - Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-116

Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-116

Tags:

Matheus Celulares Empresário E Esposa Sequestrados

Mais recentes

Imagem - Mais de 30 linhas de ônibus têm itinerários alterados após desabamento em Salvador; veja lista

Mais de 30 linhas de ônibus têm itinerários alterados após desabamento em Salvador; veja lista
Imagem - Morre aos 75 anos Sérgio Habib, advogado de casos emblemáticos na Bahia e ex-secretário de Segurança Pública

Morre aos 75 anos Sérgio Habib, advogado de casos emblemáticos na Bahia e ex-secretário de Segurança Pública
Imagem - Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia

Trecho da BR-101 é totalmente interditado e tem engarrafamento de 5 km na Bahia