INVESTIGAÇÃO

Empresário é morto dentro de lanchonete e outro homem é assassinado a poucos metros, em manhã violenta em Jacobina

As vítimas foram mortas a tiros em ocorrências distintas, mas no mesmo bairro, na região central da cidade

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14:55

Paulo Henrique Bezerra de Andrade, de 40 anos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga os assassinatos de dois homens ocorridos na manhã deste sábado (29), em Jacobina, na região Centro-Norte da Bahia. As vítimas foram mortas a tiros em ocorrências distintas, mas no mesmo bairro, na região central da cidade.

O empresário Paulo Henrique Bezerra de Andrade, de 40 anos, foi morto na Rua Alice Barros de Figueiredo. Ele era proprietário de uma lanchonete especializada em empadas. Segundo testemunhas, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou disparos contra o empresário.

Paulo Henrique Bezerra de Andrade, homicídio em Jacobina 1 de 3

Cerca de 600 metros dali, na Rua Ana Nery, ocorreu o segundo homicídio. Paulo André Correia Santos, de 47 anos, também foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.