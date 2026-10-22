Empresário mata esposa com tiro na cabeça dentro de casa no Recôncavo baiano

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Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:43
Um empresário matou a esposa a tiros e tirou a própria vida na tarde desta quarta-feira (21), dentro da casa do casal, no bairro Urbes II, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Familiares chegaram a entrar em luta corporal com Forlan Barreto da Rocha, de 50 anos, na tentativa de impedir o crime. A mulher, Kelle Cristina Mattos Cruz, de 44 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Kelle foi atingida por dois tiros, um deles na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a encaminhou ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde a morte foi confirmada.
Mulher foi morta dentro de casa
Forlan atuava no ramo de telecomunicações e era proprietário da provedora de internet FB Net, localizada nas proximidades da residência.
Duas pistolas, quatro carregadores e munições foram apreendidos no local. Em entrevista à Rádio Recôncavo, o delegado titular Cristóvão Oliveira explicou que a Polícia Militar recolheu inicialmente uma pistola calibre .45 por segurança, devido à presença de várias pessoas no imóvel.
Durante a perícia, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram a segunda arma, de calibre .380, na cintura do empresário. Também foram localizados dois carregadores para cada pistola, além de outras munições.
Segundo as informações da investigação, não há registros anteriores de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal. A Polícia Civil apura as circunstâncias do feminicídio.