FEMINICÍDIO

Empresário mata esposa com tiro na cabeça dentro de casa no Recôncavo baiano

Ele tirou a própria vida em seguida

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:43

Marido matou esposa e tirou a própria vida Crédito: Reprodução

Um empresário matou a esposa a tiros e tirou a própria vida na tarde desta quarta-feira (21), dentro da casa do casal, no bairro Urbes II, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Familiares chegaram a entrar em luta corporal com Forlan Barreto da Rocha, de 50 anos, na tentativa de impedir o crime. A mulher, Kelle Cristina Mattos Cruz, de 44 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Kelle foi atingida por dois tiros, um deles na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a encaminhou ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde a morte foi confirmada.

Mulher foi morta dentro de casa 1 de 2

Forlan atuava no ramo de telecomunicações e era proprietário da provedora de internet FB Net, localizada nas proximidades da residência.

Duas pistolas, quatro carregadores e munições foram apreendidos no local. Em entrevista à Rádio Recôncavo, o delegado titular Cristóvão Oliveira explicou que a Polícia Militar recolheu inicialmente uma pistola calibre .45 por segurança, devido à presença de várias pessoas no imóvel.

Durante a perícia, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram a segunda arma, de calibre .380, na cintura do empresário. Também foram localizados dois carregadores para cada pistola, além de outras munições.