CHUVA INTENSA

Enchente alaga casas, derruba muro e deixa cidade da Bahia sem água e energia

Fortes chuvas atingiram Arataca e mobilizaram equipes de resgate; moradores formaram cordão humano para ajudar pessoas em meio aos alagamentos

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 23:49

Enchente em Arataca Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Arataca, no sul da Bahia, é mais uma cidade afetada pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Nesta quarta-feira (18), a população do município teve o fornecimento de água temporariamente interrompido após uma queda de energia elétrica. A intensidade das chuvas e dos ventos também provocou o desabamento do muro de uma residência.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, moradores aparecem caminhando em meio às ruas alagadas e chegam a formar um cordão humano para resgatar pessoas. Em outro registro, o muro de uma casa desaba, assustando moradores que tentavam se proteger.

Enchente em Arataca 1 de 12

As chuvas atingiram o município com intensidade na terça-feira (17). Com o grande volume de água, ruas ficaram completamente alagadas, afetando diversas residências e estabelecimentos comerciais. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram para auxiliar moradores a deixar áreas de risco.

Segundo a gestão municipal, o abastecimento de água foi interrompido devido à falta de energia elétrica nas áreas de captação e na estação de tratamento do município.

Por volta das 19h desta quarta-feira (18), com a energia retomada, o fornecimento também começou a ser restabelecido em algumas localidades, com previsão de normalização até as 20h.