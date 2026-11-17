TEMPORAL

Enchente deixa casas submersas e isola distrito na Bahia

Canabrava, em Malhada, está em situação de emergência após um temporal

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:49

Enchente em Canabrava, distrito de Malhada Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O município de Malhada, no sudoeste da Bahia, decretou situação de emergência nesta segunda-feira (16) no distrito de Canabrava, após uma enchente atingir a localidade. Casas ficaram praticamente submersas, e um trecho da via de acesso à BR-030 foi interditado, deixando a região temporariamente isolada, e precisou passar por reparos de emergência por conta força da água.

Em imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais, as ruas aparecem completamente alagadas, com a água invadindo diversos imóveis. Em um dos registros, integrantes de uma família são resgatados do telhado de uma residência que ficou quase totalmente submersa. As vítimas foram retiradas do local com o auxílio de um barco. Segundo autoridades locais, o volume de chuva ultrapassou 200 milímetros na zona rural do município.

Enchente em Canabrava, distrito de Malhada 1 de 11

A força da água também provocou o rompimento do aterro de um trecho da estrada que liga a BR-030 às localidades de Julião e Canabrava, interrompendo o tráfego e dificultando o acesso à região. Após uma intervenção emergencial do Consórcio do Sertão, foi possível restabelecer o transporte de água, alimentos e outros mantimentos destinados às famílias atingidas e desabrigadas. O acesso pela via foi liberado completamente nesta terça-feira (17).

Para atender à população afetada, a gestão municipal iniciou a distribuição de kits emergenciais com alimentos, produtos de higiene e outros itens de primeira necessidade.