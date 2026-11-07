EDUCAÇÃO

Enem 2026: veja as regras para usar ônibus, Ferry-Boat e lanchinhas de graça na Bahia

Candidatos deverão apresentar comprovante de inscrição e documento de identificação; benefício será válido nos dias 8 e 15 de novembro, das 6h às 20h

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 14:24

Para embarcar no ferry-boat, a espera foi de mais de duas horas. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 na Bahia poderá utilizar gratuitamente ônibus intermunicipais, Ferry-Boat, lanchinhas e transporte metropolitano nos dois domingos de aplicação das provas, 8 e 15 de novembro. A gratuidade será válida das 6h às 20h, mas os candidatos precisam cumprir algumas exigências para ter acesso ao benefício.

As regras foram estabelecidas em resolução publicada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (7). Para embarcar, será necessário apresentar o comprovante de inscrição no Enem 2026, impresso ou em formato digital, com a indicação do local de realização da prova, além de um documento de identificação. A medida também garante a isenção da taxa de embarque e de qualquer outra cobrança relacionada à utilização dos serviços contemplados pela resolução.

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Como funciona a gratuidade nos ônibus intermunicipais?

No transporte rodoviário intermunicipal, o benefício será concedido preferencialmente nos ônibus convencionais. Caso não haja vagas disponíveis nessa modalidade, a gratuidade será estendida aos serviços superiores. Nos veículos convencionais, não será permitido transportar passageiros em pé. A capacidade máxima dos ônibus deverá ser respeitada, mesmo durante a operação especial para atender aos candidatos.

No sistema Ferry-Boat e nas lanchinhas, a gratuidade será oferecida exclusivamente aos passageiros que realizarem a travessia como pedestres. O benefício também estará disponível nos dois domingos de aplicação do exame, das 6h às 20h, mediante apresentação da documentação exigida.

Quais são as regras para o transporte metropolitano?

Nos sistemas metropolitano e semiurbano, os candidatos deverão observar os critérios estabelecidos pela Agerba e apresentar os documentos previstos na resolução para comprovar o direito à gratuidade. Para atender à demanda dos estudantes, os serviços de transporte regulados pela Agerba deverão operar com toda a frota normalmente disponibilizada nos dias úteis durante os dois domingos de prova.

Segundo o diretor de Planejamento Operacional da agência, Pedro Jorge Sousa, a organização busca facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de aplicação do exame. “Nosso objetivo é garantir que os candidatos tenham condições de chegar aos locais de prova com tranquilidade e segurança, sem que o custo do deslocamento seja um impedimento. Por isso, estamos organizando a operação dos sistemas de transporte, com a disponibilização de toda a frota prevista para os dias úteis e a gratuidade nos serviços contemplados pela resolução”, afirmou.

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