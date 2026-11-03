ACIDENTE

Engenheiro de 28 anos morre após caminhonete capotar no Recôncavo baiano

Primo de Luka Hoyama Barreto Pamponet recebeu alta após ser atendido em uma UPA

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:21

Luka Pamponet Crédito: Reprodução

O engenheiro civil Luka Hoyama Barreto Pamponet, de 28 anos, morreu na noite de domingo (1º) após um capotamento na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. Um primo dele também estava na caminhonete e recebeu alta médica na segunda-feira (2).

O acidente ocorreu na localidade de Ladeira dos Poções. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, e Luka foi arremessado para fora do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo no local, mas ele morreu. O primo foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado estável.

Luka Pamponet, engenheiro de 28 anos que morreu em capotamento no Recôncavo 1 de 4

Luka era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da universidade lamentou a morte e prestou solidariedade à família e aos amigos do engenheiro.