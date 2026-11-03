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Engenheiro de 28 anos morre após caminhonete capotar no Recôncavo baiano

Primo de Luka Hoyama Barreto Pamponet recebeu alta após ser atendido em uma UPA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:21

Um primo de Luka também estava no veículo. Ele foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e recebeu alta na segunda-feira (2)
Luka Pamponet Crédito: Reprodução

O engenheiro civil Luka Hoyama Barreto Pamponet, de 28 anos, morreu na noite de domingo (1º) após um capotamento na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. Um primo dele também estava na caminhonete e recebeu alta médica na segunda-feira (2).

O acidente ocorreu na localidade de Ladeira dos Poções. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, e Luka foi arremessado para fora do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo no local, mas ele morreu. O primo foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado estável.

Luka Pamponet, engenheiro de 28 anos que morreu em capotamento no Recôncavo

Luka Hoyama Barreto Pamponet tinha 28 anos e era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução
O engenheiro morreu na noite de domingo (1º) após a caminhonete em que estava capotar na zona rural de Cruz das Almas por Reprodução
Um primo de Luka também estava no veículo. Ele foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e recebeu alta na segunda-feira (2) por Reprodução
O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFRB lamentou a morte de Luka e manifestou solidariedade à família e aos amigos por Reprodução
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Luka Hoyama Barreto Pamponet tinha 28 anos e era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução

Luka era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da universidade lamentou a morte e prestou solidariedade à família e aos amigos do engenheiro.

A Polícia Civil informou, em nota, que a Delegacia Territorial de Cruz das Almas apura as circunstâncias do capotamento.

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