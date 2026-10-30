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Equipe da Bahia vence etapa nacional de competição de inovação marinha e busca R$ 110 mil para final na França

Oito estudantes vão representar o Brasil no Ocean Hackathon com projeto que une tecnologia e educação ambiental para a conservação dos oceanos

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:31

Equipe Kirimurê Crédito: Agência Dragoon

Uma solução desenvolvida na Bahia para ampliar o conhecimento sobre os oceanos e contribuir para sua conservação garantiu à equipe Kirimurê Laboratório Digital Marinho uma vaga na final internacional do Ocean Hackathon 2026. Depois de vencer a etapa nacional, os oito integrantes buscam arrecadar R$ 110 mil para participar da disputa em Brest, na França, em 10 de dezembro.

O dinheiro será usado para custear passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte e seguro-viagem. Com o deslocamento previsto para o período de 7 a 14 de dezembro, o grupo procura empresas e instituições interessadas em financiar a participação.

O projeto combina tecnologia, educação ambiental e cultura oceânica. Na final, a equipe terá a oportunidade de apresentar a proposta a participantes de diferentes países e trocar experiências sobre soluções para os desafios dos ambientes marinhos e costeiros.

Conheça a equipe da Bahia que vai representar o Brasil em competição de inovação marinha na França 1 de 3

Os integrantes têm entre 18 e 41 anos e estudam em instituições públicas e privadas. A equipe reúne formações em Finanças e Controladoria, Ciências Contábeis, Secretariado Executivo, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Big Data e Inteligência Analítica.

Participam Joyce Baptista e Teresa Brasil, da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Ana Rodrigues, da Universidade Anhembi Morumbi; Victor Tavares, da Unijorge/Uniter; e Enzo Peralva, Ebert Soares, Breno Silveira e Samuel Everson, da Universidade Católica do Salvador (UCSal).

Para Joyce Baptista, líder do Kirimurê e responsável pela captação de recursos, a classificação também pode incentivar outros estudantes a desenvolver seus projetos.

“Mais do que uma conquista, queremos abrir caminhos e inspirar outros jovens a acreditarem que também podem chegar longe”, afirma.

Salvador recebe a competição desde 2025, sob a liderança do Oxean Hub. Segundo Pedro Dantas, cofundador da iniciativa e organizador do Ocean Hackathon Salvador, a capital baiana é, pelo segundo ano consecutivo, a única cidade brasileira no circuito mundial. A edição reuniu 48 participantes, distribuídos em seis equipes, e classificou o segundo grupo da Bahia para a final na França.

Dantas afirma que a criação do Oxean Hub foi motivada pelas oportunidades que encontrou a partir de sua relação com a Baía de Todos-os-Santos.

“A experiência que começou na Baía de Todos-os-Santos abriu portas para a NASA, o MIT, Harvard e a ONU e nos inspirou a criar o Oxean Hub, com o propósito de multiplicar oportunidades.”

Criado em 2016, em Brest, o Ocean Hackathon é promovido pelo Campus Mondial de la Mer, polo francês dedicado às ciências, tecnologias e inovações marinhas. A competição ocorre simultaneamente em 11 cidades e propõe uma jornada de 48 horas para que equipes multidisciplinares desenvolvam soluções tecnológicas e sustentáveis para problemas relacionados ao oceano. Os vencedores das etapas locais podem apresentar os projetos na decisão internacional.

Empresas e instituições interessadas em apoiar a viagem do Kirimurê podem entrar em contato com Joyce Baptista pelo telefone (71) 99183-7644 ou pelo e-mail contatojoycebaptista@gmail.com.

SERVIÇO

Projeto: Kirimurê Laboratório Digital Marinho

Competição: Ocean Hackathon 2026 – final internacional;

Local: Brest, França;

Data da final: 10 de dezembro de 2026;

Período previsto da viagem: 7 a 14 de dezembro de 2026;

Meta de captação: R$ 110 mil;