Escola municipal pega fogo na Região Metropolitana de Salvador

Parte da Escola Municipal Professora Altair Costa Lima pegou fogo na noite desta sexta (2), em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, de acordo com a TV Bahia. A causa do incêndio não foi descoberta.



Pessoas que estavam no local mostraram o imóvel, através de um vídeo, tomado por chamas, e a chegada do Corpo de Bombeiros. O incêndio não havia sido debelado até às 21h30.