SAÚDE

Escola na Bahia registra surto de catapora com 12 estudantes e dois professores contaminados

Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana está acompanhando o caso

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 23:31

Catapora Crédito: Reprodução

Doze alunos e dois professores de uma escola de Feira de Santana, no interior da Bahia, foram diagnosticados com varicela (catapora). A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana está monitorando os casos, que já podem ser enquadrados como surto.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, explica que a concentração de casos em uma mesma instituição caracteriza uma situação de surto, considerando o número de registros em relação ao histórico do município no período.

“Surto é quando casos de doenças ou agravos ocorrem em um número maior do que o esperado para aquela população, naquele território e naquele período. Então, podemos considerar um surto quando temos 14 casos, sendo que, até o momento, tínhamos 21”, afirmou.

Apesar da caracterização do surto, Rodrigo Matos destaca que a situação não deve ser motivo para alarme. A equipe também alinhou as ações de controle com os profissionais da unidade de saúde de referência do território.

“A Vigilância Epidemiológica serve justamente para isso: monitorar a situação e ir atrás dos contactantes, principalmente daqueles que são suscetíveis, para que possamos fazer o bloqueio”, explicou.

O titular da Saúde informa que a vacinação de bloqueio não é indicada de forma indiscriminada para todas as pessoas que tiveram contato com os casos. A medida é definida após a avaliação da situação vacinal e do histórico de doença de cada contato.

“É preciso verificar quem não se vacinou, quem tem dúvida em relação à vacinação e também quem efetivamente não teve a doença. A Vigilância Epidemiológica faz todo esse monitoramento para que possamos realizar o bloqueio de forma adequada, com vacinação e acompanhamento”, esclareceu.