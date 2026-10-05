Estreantes com mais de 100 mil votos, ‘Hilton 50’ fora e mais: o que mudou entre os deputados estaduais da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08:17
A eleição de 2026 redesenhou a composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Dos 63 deputados eleitos, 27 são novos nomes em relação à bancada escolhida em 2022, enquanto 36 parlamentares conseguiram renovar o mandato. Entre estes últimos, o maior destaque é Ivana Bastos que, assim como na última eleição, foi a deputada mais votada do estado e ainda ampliou o número de votantes, saindo de 118.417 no último pleito e chegando a 203.202 neste domingo (4).
Já entre os estreantes, os que mais chamam a atenção são Rowenna Brito (PT), que foi a terceira deputada estadual mais votada com 137.266 eleitores e Dr. Thiago Gilleno (Republicanos), que chegou a 114.627 votos, ficando com a quarta colocação do ranking geral. Apesar da estreia como deputada, Rowenna, que é professora de geografia, já foi secretária de educação do estado. Gilleno, por sua vez, é médico e já foi prefeito de Ponto Novo, cidade do norte baiano que fica a 328km de Salvador.
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia
Entre os nomes que ficaram de fora, está Hilton Coelho (PSOL). Ele recebeu 45.491 votos em 2022 e havia sido eleito pela primeira vez em 2018, somando dois mandatos seguidos na ALBA. Outro é Adolfo Menezes, que foi terceiro deputado mais votado em 2022, mas que, após cinco mandatos, apoiou a esposa Denize Menezes, que foi a quinta deputada mais votada no estado e está eleita para ocupar uma cadeira na Alba.
Veja o que mudou:
Quem estava em 2022 e não aparece em 2026
Adolfo Menezes
Olivia Santana
Nelson Leal
Eures Ribeiro
Katia Oliveira
Marcelinho Veiga
Alan Sanches
Vitor Bonfim
Cafu Barreto
Manuel Rocha
Robinho
Soane Galvão
Matheus de Geraldo Júnior
Pablo Roberto
Emerson Penalva
Felipe Duarte
Maria Del Carmen
Antônio Henrique Jr.
Binho Galinha
Paulo Rangel
Hilton Coelho
Laerte do Vando
Leandro de Jesus
Patrick Lopes
Raimundinho da Jr
Luciano Araújo
Pancadinha
Os 27 novos em 2026
Rowenna
Dr. Thiago Gilleno
Elinaldo
Denise Menezes
Cinthya Marabá
Andrea Castro
Luciano Pinheiro
Vilma Reis
Tancredo Isidório
Igor
Jânio Natal Júnior
Júlio Pinheiro
Léo de Neco
Juvenilson Passos
Carlinhos Sobral
Kleber Rosa
Silva Neto
Paulo Câmara
Dr. Pitágoras
Penalva
Tagner
João de Furão
Neusa Cadore
Neto Coelho
Soldado Prisco
Cacau da Mata
Josafá Marinho