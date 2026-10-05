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Estreantes com mais de 100 mil votos, ‘Hilton 50’ fora e mais: o que mudou entre os deputados estaduais da Bahia

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reelegeu 36 deputados e elegeu 27 novos parlamentares

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08:17

Rowenna e Thiago estreiaram com mais de 100 mil votos; Hilton não se reelegeu
Rowenna e Thiago estreiaram com mais de 100 mil votos; Hilton não se reelegeu Crédito: Reprodução

A eleição de 2026 redesenhou a composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Dos 63 deputados eleitos, 27 são novos nomes em relação à bancada escolhida em 2022, enquanto 36 parlamentares conseguiram renovar o mandato. Entre estes últimos, o maior destaque é Ivana Bastos que, assim como na última eleição, foi a deputada mais votada do estado e ainda ampliou o número de votantes, saindo de 118.417 no último pleito e chegando a 203.202 neste domingo (4).

Já entre os estreantes, os que mais chamam a atenção são Rowenna Brito (PT), que foi a terceira deputada estadual mais votada com 137.266 eleitores e Dr. Thiago Gilleno (Republicanos), que chegou a 114.627 votos, ficando com a quarta colocação do ranking geral. Apesar da estreia como deputada, Rowenna, que é professora de geografia, já foi secretária de educação do estado. Gilleno, por sua vez, é médico e já foi prefeito de Ponto Novo, cidade do norte baiano que fica a 328km de Salvador.

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
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Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE

Entre os nomes que ficaram de fora, está Hilton Coelho (PSOL). Ele recebeu 45.491 votos em 2022 e havia sido eleito pela primeira vez em 2018, somando dois mandatos seguidos na ALBA. Outro é Adolfo Menezes, que foi terceiro deputado mais votado em 2022, mas que, após cinco mandatos, apoiou a esposa Denize Menezes, que foi a quinta deputada mais votada no estado e está eleita para ocupar uma cadeira na Alba.

Veja o que mudou:

Quem estava em 2022 e não aparece em 2026

Adolfo Menezes

Olivia Santana

Nelson Leal

Eures Ribeiro

Katia Oliveira

Marcelinho Veiga

Alan Sanches

Vitor Bonfim

Cafu Barreto

Manuel Rocha

Robinho

Soane Galvão

Matheus de Geraldo Júnior

Pablo Roberto

Emerson Penalva

Felipe Duarte

Maria Del Carmen

Antônio Henrique Jr.

Binho Galinha

Paulo Rangel

Hilton Coelho

Laerte do Vando

Leandro de Jesus

Patrick Lopes

Raimundinho da Jr

Luciano Araújo

Pancadinha

Os 27 novos em 2026

Rowenna

Dr. Thiago Gilleno

Elinaldo

Denise Menezes

Cinthya Marabá

Andrea Castro

Luciano Pinheiro

Vilma Reis

Tancredo Isidório

Igor

Jânio Natal Júnior

Júlio Pinheiro

Léo de Neco

Juvenilson Passos

Carlinhos Sobral

Kleber Rosa

Silva Neto

Paulo Câmara

Dr. Pitágoras

Penalva

Tagner

João de Furão

Neusa Cadore

Neto Coelho

Soldado Prisco

Cacau da Mata

Josafá Marinho

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Tags:

Bahia Alba Eleições 2026 Deputados Estaduais

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