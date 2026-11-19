TRAGÉDIA

Estudante de 11 anos morre após se afogar em cisterna na Bahia

Maria Luísa Mota Nunes foi levada ao hospital por familiares, mas chegou à unidade sem sinais vitais

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:18

Maria Luís Mota Nunes, 11 anos, morreu afogada em uma cisterna Crédito: Reprodução

Uma tragédia assustou os moradores de zona rural de Santo Estevão, no interior da Bahia. Isso porque uma menina identificada como Maria Luísa Mota Nunes, 11 anos, morreu afogada em uma cisterna na terça-feira (17).

Segundo informações da polícia, a criança foi socorrida por familiares e levada ao Hospital João Borges Cerqueira, mas chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Maria Luísa era aluna da Escola Municipal José Ferreira Conceição. A Prefeitura de Santo Estêvão divulgou uma nota de pesar pela morte da estudante.