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Wendel de Novais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:18
Uma tragédia assustou os moradores de zona rural de Santo Estevão, no interior da Bahia. Isso porque uma menina identificada como Maria Luísa Mota Nunes, 11 anos, morreu afogada em uma cisterna na terça-feira (17).
Segundo informações da polícia, a criança foi socorrida por familiares e levada ao Hospital João Borges Cerqueira, mas chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Maria Luísa era aluna da Escola Municipal José Ferreira Conceição. A Prefeitura de Santo Estêvão divulgou uma nota de pesar pela morte da estudante.
A ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial (DT) de Santo Estêvão, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.