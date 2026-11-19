EDUCAÇÃO

Estudantes baianos da rede pública embarcam para intercâmbio em Portugal

Viagem reúne 39 jovens de Salvador, Jacobina, Camaçari e Mata de São João na 10ª edição do projeto “Era Uma Vez… Brasil”

D Da Redação

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:32

Estudantes baianos da rede pública embarcam para intercâmbio em Portugal Crédito: Divulgação

A história que começou nas salas de aula de quatro cidades da Bahia agora ganha um novo capítulo do outro lado do Atlântico. Ao todo, 39 estudantes e quatro professores da rede pública municipal de ensino de Salvador, Jacobina, Camaçari e Mata de São João embarcam para Portugal nesta quinta-feira (19) como parte da 10ª edição do projeto de arte-educação “Era Uma Vez… Brasil”. A iniciativa celebra uma década de atuação levando novas perspectivas sobre a História do país a escolas públicas brasileiras. Para os jovens selecionados, a viagem representa mais do que a oportunidade de conhecer outro país: será a primeira experiência internacional de suas vidas e, para muitos deles, a primeira vez em um avião.

O embarque dos 43 participantes baianos acontecerá no dia 19 de novembro, no Aeroporto Internacional de Salvador. De lá, eles se unem aos outros mais de 40 intercambistas brasileiros de Pernambuco e São Paulo que também foram selecionados para essa oportunidade e irão a Portugal pelo projeto. O grupo da Bahia contará com, de Salvador, 15 estudantes e 1 professor; de Camaçari, 5 estudantes e 1 professor; de Mata de São João 4 estudantes e 1 professor; e de Jacobina 15 estudantes e 1 professora.

Durante dez dias, os participantes terão contato com lugares históricos, museus e espaços culturais que ajudam a compreender as relações entre Brasil e Portugal. A programação também prevê visitas a escolas portuguesas, promovendo encontros e intercâmbios de experiências com estudantes e professores locais, além de visitarem locais importantes de manifestações de arte urbana de Lisboa. A vivência dá continuidade a um percurso de aprendizagem construído ao longo do ano letivo, no qual os jovens foram convidados a investigar a formação da sociedade brasileira a partir de diferentes perspectivas históricas e culturais.

Estudantes baianos da rede pública embarcam para intercâmbio em Portugal Crédito: Divulgação

Em sua edição comemorativa, o “Era Uma Vez… Brasil” mantém o tema “Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”. A proposta é ampliar o olhar sobre a presença e a contribuição dos povos indígenas e afro-brasileiros na construção do país, trazendo para o centro das discussões personagens, conhecimentos e acontecimentos que nem sempre recebem o devido destaque nos conteúdos tradicionais de História.

Celebração de uma década de história

Em dez anos, o projeto construiu uma trajetória de impacto na educação pública brasileira. São mais de 28 mil estudantes alcançados, mais de mil professores envolvidos e atividades realizadas em 35 municípios de seis estados. A iniciativa estimula o pensamento crítico, o reconhecimento das identidades culturais e a valorização das diferentes matrizes que constituem a sociedade brasileira. Ao longo desse período, 777 estudantes e professores já foram contemplados com experiências de intercâmbio internacional em Portugal.

A edição de 2026 acontece em nove cidades de três estados: Jacobina, Salvador, Camaçari e Mata de São João, na Bahia; Recife e Belo Jardim, em Pernambuco; e Ribeirão Preto, Serrana e Brodowski, em São Paulo. Mais de 87 estudantes e professores de escolas públicas de todo o país participarão da experiência internacional em Portugal.

Transformando o presente

O intercâmbio é a terceira etapa de uma jornada pedagógica que acompanha o calendário escolar. Antes de cruzarem o oceano, os estudantes participaram de atividades em sala de aula, produziram histórias em quadrinhos e integraram o Campus de Arte-Educação, uma imersão com oficinas de audiovisual, interpretação, fotografia e vivências afro-indígenas. Nesse percurso, também produziram filmes de curta-metragem inspirados nas temáticas trabalhadas pelo projeto.

Em Portugal, os jovens terão a oportunidade de compartilhar essas produções e apresentar um pouco da cultura e das realidades de seus territórios. A experiência internacional amplia o repertório dos participantes e permite que os conteúdos estudados sejam percebidos em outros contextos, fortalecendo a compreensão das conexões históricas entre os dois países.

“Mais do que uma viagem, o intercâmbio representa a continuidade de um ano de muito aprendizado e descobertas. É a oportunidade de os estudantes vivenciarem, em outros contextos, a história que conheceram ao longo do projeto e reconhecerem como ela permanece viva e conectada às suas próprias origens”, explica Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, realizadora do projeto.

Na Bahia, a iniciativa é patrocinada por Atlântico, Civil Construtora, Grupo Lemos Passos e, em Salvador, Tivoli, em Mata de São João, Tronox e Copenor, em Camaçari, e Jacobina Mineração Pan American Silver, em Jacobina. A iniciativa conta com a parceria das Secretarias Municipais de Educação dos Municípios participantes, além do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal. A realização é da Origem Produções.

“Era uma Vez...Brasil”