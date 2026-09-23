FEIRA DE SANTANA

Estudantes de cidade baiana podem receber Bolsa Permanência de até R$ 2,2 mil por ano

Projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:36

Educação de Jovens e Adultos (EJA) Crédito: Reprodução

Foi aprovado, nesta terça-feira (22), o Projeto de Lei que cria a Bolsa Permanência, no valor de R$ 200, para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O texto foi votado pela Câmara Municipal e aprovado por unanimidade. O benefício será pago durante 11 meses do ano e poderá representar até R$ 2.200 por estudante anualmente, desde que todos os requisitos sejam cumpridos.



A proposição foi enviada à Casa Legislativa pelo Poder Executivo no dia 9 de setembro. O texto prevê o pagamento da bolsa para estudantes que mantenham frequência mínima de 75% nas aulas, participem das atividades pedagógicas desenvolvidas pela unidade escolar e apresentem aproveitamento escolar, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

O pagamento terá início no mês seguinte ao começo do ano letivo e será realizado diretamente ao estudante ou ao seu representante legal, por ordem bancária ou em conta pessoal.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

Caso o estudante deixe de atender aos critérios estabelecidos, o benefício poderá ser suspenso. A retomada poderá ocorrer no mês seguinte à regularização da situação, sem pagamento retroativo referente ao período em que as exigências não foram cumpridas.

As unidades escolares serão responsáveis pelo registro das informações relativas à frequência e ao desempenho dos estudantes no sistema de gestão da Seduc.

O projeto também prevê a criação de uma Comissão de Monitoramento e Acompanhamento, formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação. O grupo deverá supervisionar a execução das ações e acompanhar o funcionamento do programa.