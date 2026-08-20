FEMINICÍDIO

Ex-companheiro é condenado a quase 60 anos de prisão pela morte de trancista quilombola em Cachoeira

Júri reconheceu feminicídio mesmo com fato do corpo da vítima nunca ter sido encontrado

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:44

Tainara dos Santos Crédito: Reprodução

O ex-companheiro acusado de matar a trancista quilombola Tainara dos Santos foi condenado a 59 anos, 11 meses e 24 dias de prisão pelo Tribunal do Júri de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. George Anderson Santos da Silva, conhecido como “Dandan”, foi considerado culpado por feminicídio, ocultação de cadáver, ameaça, extorsão e porte ilegal de arma e munição.

Moradora da comunidade quilombola de Acutinga Motecho, no território da Bacia do Iguape, Tainara era mãe de duas meninas, de 11 e 2 anos, e tinha atuação comunitária, com trabalho de apoio a mulheres e crianças da região. O corpo dela nunca foi encontrado.

O julgamento de George começou na quarta-feira (19) e terminou na madrugada desta quinta-feira (20). A acusação foi sustentada pelos promotores de Justiça Audo Rodrigues e Luciano Assis, do Ministério Público da Bahia (MPBA).

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Além da prisão, os jurados determinaram o pagamento de R$ 300 mil como valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas e seus sucessores.

“Foi um alívio. Claro, não vai trazer nossa irmã de volta, porém a Justiça foi feita e bem feita. Esses anos todos (de pena) que ele vai pagar é um alívio para gente”, afirmou Denivaldo dos Santos, familiar de Tainara.

Desaparecimento

Tainara desapareceu em 9 de outubro de 2024, depois de sair para se encontrar com o ex-companheiro. Os dois haviam mantido um relacionamento de cerca de cinco anos, marcado, segundo a acusação, por episódios de violência física e psicológica. Eles tinham uma filha.

Antes do desaparecimento, Tainara havia registrado um boletim de ocorrência contra George e solicitado uma medida protetiva de urgência. Conforme o MPBA, mesmo com a determinação judicial para que ele se mantivesse afastado, o acusado continuou descumprindo a ordem e procurando a ex-companheira.

A denúncia sustenta que, no dia 9 de outubro, George voltou a descumprir a medida protetiva e coagiu Tainara, mediante grave ameaça, a assinar um contrato relacionado à divisão de um imóvel. Em seguida, ainda segundo a acusação, ele a levou em seu veículo.

Desde aquele dia, a trancista não foi mais vista e seu corpo até hoje não foi localizado.

Os jurados reconheceram ainda que o feminicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. A ameaça foi considerada motivada por ciúme e pelo sentimento de posse de George em relação a Tainara.

“Não é um dia de comemoração, mas de mostrar à sociedade, mais uma vez, a necessidade de que temos de trazer a julgamento fatos tão insanos e tão covardes como esse, com reflexos que perduram no tempo”, afirmou o promotor Audo Rodrigues.