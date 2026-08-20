Ex-companheiro é condenado a quase 60 anos de prisão pela morte de trancista quilombola em Cachoeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:44
O ex-companheiro acusado de matar a trancista quilombola Tainara dos Santos foi condenado a 59 anos, 11 meses e 24 dias de prisão pelo Tribunal do Júri de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. George Anderson Santos da Silva, conhecido como “Dandan”, foi considerado culpado por feminicídio, ocultação de cadáver, ameaça, extorsão e porte ilegal de arma e munição.
Moradora da comunidade quilombola de Acutinga Motecho, no território da Bacia do Iguape, Tainara era mãe de duas meninas, de 11 e 2 anos, e tinha atuação comunitária, com trabalho de apoio a mulheres e crianças da região. O corpo dela nunca foi encontrado.
O julgamento de George começou na quarta-feira (19) e terminou na madrugada desta quinta-feira (20). A acusação foi sustentada pelos promotores de Justiça Audo Rodrigues e Luciano Assis, do Ministério Público da Bahia (MPBA).
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos
Além da prisão, os jurados determinaram o pagamento de R$ 300 mil como valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas e seus sucessores.
“Foi um alívio. Claro, não vai trazer nossa irmã de volta, porém a Justiça foi feita e bem feita. Esses anos todos (de pena) que ele vai pagar é um alívio para gente”, afirmou Denivaldo dos Santos, familiar de Tainara.
Desaparecimento
Tainara desapareceu em 9 de outubro de 2024, depois de sair para se encontrar com o ex-companheiro. Os dois haviam mantido um relacionamento de cerca de cinco anos, marcado, segundo a acusação, por episódios de violência física e psicológica. Eles tinham uma filha.
Antes do desaparecimento, Tainara havia registrado um boletim de ocorrência contra George e solicitado uma medida protetiva de urgência. Conforme o MPBA, mesmo com a determinação judicial para que ele se mantivesse afastado, o acusado continuou descumprindo a ordem e procurando a ex-companheira.
A denúncia sustenta que, no dia 9 de outubro, George voltou a descumprir a medida protetiva e coagiu Tainara, mediante grave ameaça, a assinar um contrato relacionado à divisão de um imóvel. Em seguida, ainda segundo a acusação, ele a levou em seu veículo.
Desde aquele dia, a trancista não foi mais vista e seu corpo até hoje não foi localizado.
Os jurados reconheceram ainda que o feminicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. A ameaça foi considerada motivada por ciúme e pelo sentimento de posse de George em relação a Tainara.
“Não é um dia de comemoração, mas de mostrar à sociedade, mais uma vez, a necessidade de que temos de trazer a julgamento fatos tão insanos e tão covardes como esse, com reflexos que perduram no tempo”, afirmou o promotor Audo Rodrigues.
Para Luciano Assis, a condenação representa uma resposta da Justiça diante da violência contra a mulher. “O resultado do Júri atendeu ao interesse coletivo, com caráter pedagógico para projeção de comportamento, que revela cada vez mais a necessidade do MP e a sociedade continuarem a luta na busca pela responsabilização penal e a punição para este tipo de crime”, declarou.