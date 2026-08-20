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Ex-companheiro lavou casa e carro para apagar vestígios do assassinato de servidora pública, diz delegado

Ele trabalhava para terceirizada do DPT e sabia o que investigadores iam procurar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:52

Edna Barbosa da Silva
Edna Barbosa da Silva Crédito: Reprodução

O homem preso pela morte da servidora pública Edna Barbosa da Silva, de 41 anos, lavou a própria casa e o carro utilizado para transportar o corpo na tentativa de eliminar vestígios do crime, segundo a Polícia Civil. Mesmo após a limpeza dos locais, investigadores encontraram manchas de sangue que foram identificadas como sendo da vítima.

Edna foi encontrada carbonizada e enterrada em uma cova rasa na zona rural de Jaborandi, no Oeste da Bahia. A identificação foi concluída pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Bom Jesus da Lapa.

De acordo com Rivaldo Luz, diretor-regional Oeste/Chapada da Polícia Civil, os vestígios encontrados na residência, no veículo e até nas roupas do suspeito ajudaram a polícia a concluir a investigação.

Servidora foi morta após ir cobrar dívida do ex na Bahia

Câmeras registraram últimas imagens de Edna viva por Reprodução
O corpo de Edna foi encontrado carbonizado e enterrado em uma cova rasa na zona rural de Jaborandi, no Oeste da Bahia por Reprodução
A servidora pública Edna Barbosa da Silva tinha 41 anos por Reprodução
Edna havia ido na casa do suspeito para cobrar uma dívida relacionada ao cartão de crédito por Reprodução
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Câmeras registraram últimas imagens de Edna viva por Reprodução

"Ele trabalhava como serviços gerais numa empresa contratada (do DPT). Ele sabia a rotina do DPT, a forma que a polícia trabalha. Lavou o carro, lavou sua casa, mas o DPT tem muita estrutura para identificação desse sangue. Achamos manchas de sangue tanto no veículo, quanto na casa, tanto nas roupas dele, a gente conseguiu identificar a autoria dele, embora ele continue negando", afirmou em entrevista à TV Bahia.

Segundo o diretor-regional, o sangue encontrado nos locais passou por análise da Polícia Técnica e foi identificado como humano e pertencente a Edna.

A investigação aponta que a morte ocorreu dentro da residência do suspeito, durante uma discussão. Edna havia ido ao imóvel para cobrar uma dívida relacionada ao cartão de crédito. O celular dela também continha registros de cobranças feitas ao ex-companheiro.

"A gente identificou que o motivo da briga que ela foi cobrar de forma mais forte ele em casa e assim ele a matou", disse Rivaldo Luz.

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Após a morte, o corpo teria sido retirado da residência e levado em um carro até uma área de matagal. Lá, em tentativa de esconder o fato, ela teve o corpo queimado e depois enterrado em uma cova rasa.

"A morte foi em um momento de discussão. Ele a matou e para encobrir o crime tirou o corpo do local, ateou fogo, enterrou, voltou até o local, se desfez da moto, lavou o carro, lavou a casa", relatou o diretor-regional.

As imagens de monitoramento também tiveram papel importante na investigação. As gravações mostram Edna entrando na casa do suspeito, mas não registram a saída dela. Os investigadores ainda identificaram o ex-companheiro utilizando a motocicleta da vítima após o desaparecimento.

A moto foi posteriormente localizada em posse de uma terceira pessoa, em outra cidade. O veículo foi recuperado e a pessoa que estava com ele foi presa por receptação.

Além dos vestígios encontrados na casa e no carro, a Polícia Civil apreendeu armas e outros materiais durante as diligências. A prisão, inicialmente solicitada de forma temporária, foi convertida em preventiva.

Para a Polícia Civil, o conjunto de elementos reunidos permitiu esclarecer a dinâmica do crime e confirmar a identidade da vítima.

"A polícia identificou através das digitais, do que sobrou, que era realmente o corpo de Edna e a gente conseguiu fechar todas circunstâncias do crime", afirmou Rivaldo Luz.

O corpo de Edna foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, na manhã desta quinta (20).

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