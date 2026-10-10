BR-324

Ex-funcionário usa uniforme da empresa e empilhadeira para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

Suspeito teria enganado a portaria de um centro logístico em Simões Filho para retirar carga avaliada em R$ 15 mil e levá-la para Salvador

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:02

Homem é preso por furto de carga de cimento em Simões Filho Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 42 anos foi preso na sexta-feira (9), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de furtar uma carga de 280 sacos de cimento, avaliada em R$ 15 mil, de uma empresa onde já havia trabalhado. Para retirar o material, ele teria usado o uniforme, contratado um caminhoneiro autônomo e operado uma empilhadeira dentro do centro logístico.

O crime ocorreu em 29 de agosto, em um centro logístico nas proximidades da BR-324. Segundo as investigações, o suspeito conhecia a rotina operacional da empresa e entrou clandestinamente no local. Vestido com o fardamento da companhia, ele teria induzido a equipe da portaria a erro para conseguir a entrada do caminhão.

Homem preso por furto de cimento em Simões Filho 1 de 3

Já no pátio, o homem utilizou uma empilhadeira para retirar os 280 sacos de cimento. A carga foi transportada e descarregada em Salvador.

A investigação foi conduzida pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), que identificou o suspeito por meio da análise de imagens de videomonitoramento, relatórios de inteligência e depoimentos de testemunhas.