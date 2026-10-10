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Ex-funcionário usa uniforme da empresa e empilhadeira para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

Suspeito teria enganado a portaria de um centro logístico em Simões Filho para retirar carga avaliada em R$ 15 mil e levá-la para Salvador

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:02

Homem é preso por furto de carga de cimento em Simões Filho
Homem é preso por furto de carga de cimento em Simões Filho Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 42 anos foi preso na sexta-feira (9), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de furtar uma carga de 280 sacos de cimento, avaliada em R$ 15 mil, de uma empresa onde já havia trabalhado. Para retirar o material, ele teria usado o uniforme, contratado um caminhoneiro autônomo e operado uma empilhadeira dentro do centro logístico.

O crime ocorreu em 29 de agosto, em um centro logístico nas proximidades da BR-324. Segundo as investigações, o suspeito conhecia a rotina operacional da empresa e entrou clandestinamente no local. Vestido com o fardamento da companhia, ele teria induzido a equipe da portaria a erro para conseguir a entrada do caminhão.

Homem preso por furto de cimento em Simões Filho

Ex-funcionário é suspeito de furtar 280 sacos de cimento de uma empresa em Simões Filho por Divulgação/Ascom-PCBA
Segundo a investigação, homem usou uniforme da empresa e empilhadeira para retirar a carga avaliada em R$ 15 mil por Divulgação/Ascom-PCBA
O material furtado em um centro logístico próximo à BR-324 foi transportado e descarregado em Salvador por Divulgação/Ascom-PCBA
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Ex-funcionário é suspeito de furtar 280 sacos de cimento de uma empresa em Simões Filho por Divulgação/Ascom-PCBA

Já no pátio, o homem utilizou uma empilhadeira para retirar os 280 sacos de cimento. A carga foi transportada e descarregada em Salvador.

A investigação foi conduzida pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), que identificou o suspeito por meio da análise de imagens de videomonitoramento, relatórios de inteligência e depoimentos de testemunhas.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Simões Filho Furto Ex-funcionário

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