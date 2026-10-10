Ex-funcionário usa uniforme da empresa e empilhadeira para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:02
Um homem de 42 anos foi preso na sexta-feira (9), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de furtar uma carga de 280 sacos de cimento, avaliada em R$ 15 mil, de uma empresa onde já havia trabalhado. Para retirar o material, ele teria usado o uniforme, contratado um caminhoneiro autônomo e operado uma empilhadeira dentro do centro logístico.
O crime ocorreu em 29 de agosto, em um centro logístico nas proximidades da BR-324. Segundo as investigações, o suspeito conhecia a rotina operacional da empresa e entrou clandestinamente no local. Vestido com o fardamento da companhia, ele teria induzido a equipe da portaria a erro para conseguir a entrada do caminhão.
Homem preso por furto de cimento em Simões Filho
Já no pátio, o homem utilizou uma empilhadeira para retirar os 280 sacos de cimento. A carga foi transportada e descarregada em Salvador.
A investigação foi conduzida pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), que identificou o suspeito por meio da análise de imagens de videomonitoramento, relatórios de inteligência e depoimentos de testemunhas.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.