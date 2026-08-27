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Ex-gerente é alvo da operação após loja descobrir prejuízo de mais de R$ 200 mil com desvio de mercadorias em Feira de Santana

Calçados, bolsas, caderno com anotações e notebook foram apreendidos durante a ação da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:15

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma ex-gerente de uma loja localizada em um centro comercial de Feira de Santana é investigada por suspeita de participação em um esquema de desvio de mercadorias que teria causado um prejuízo superior a R$ 200 mil. A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (26), mandados de busca e apreensão em endereços ligados à suspeita, incluindo a residência dela.

De acordo com as investigações, a mulher teria usado a posição de gerente para realizar desvios recorrentes de produtos da empresa. A suspeita é de que ela fazia lançamentos fraudulentos no sistema interno e emitia documentos de forma irregular, permitindo a retirada de mercadorias sem que as inconsistências fossem identificadas imediatamente no controle do estoque.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante as buscas na residência da ex-funcionária, os policiais encontraram diversos pares de calçados e bolsas da mesma marca comercializada pela loja, além de um caderno com anotações e um notebook. O material foi apreendido e será submetido à perícia para verificar se tem ligação com o esquema investigado.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo provocado pelos supostos desvios ultrapassa R$ 200 mil. As apurações indicam que as irregularidades teriam sido praticadas de forma reiterada, explorando os mecanismos internos utilizados pela empresa para registrar a movimentação e a venda dos produtos.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). A ex-gerente é apontada como principal suspeita no caso. As investigações continuam para localizar a mulher, aprofundar a análise do material apreendido e identificar a eventual participação de outras pessoas no esquema.

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Tags:

Crime Feira de Santana

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