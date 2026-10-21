Ex-militar suspeito de matar subtenente em quartel de Salvador é morto em ação da PM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:36
Lázaro Santos da Conceição, de 27 anos, que havia sido preso sob suspeita de matar um subtenente dentro de um quartel em Salvador, foi morto nesta terça-feira (20), após um confronto com policiais militares em Mata de São João, na Região Metropolitana. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
O ex-militar foi preso em flagrante em setembro de 2022, quando tinha 23 anos. Na ocasião, o subtenente Carlos André de Souza Paschoal, de 43 anos, foi morto a tiros durante o trabalho na Companhia de Comando da 6ª Região Militar do Exército, no bairro da Mouraria.
As informações divulgadas naquele período apontavam que Lázaro havia ido à unidade e pedido atendimento antes de disparar contra o subtenente. Segundo o Exército, ele foi imobilizado depois dos tiros. A instituição assumiu a investigação, e a motivação do crime não foi revelada.
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime
Ação policial na zona rural
A ocorrência desta terça-feira foi registrada na localidade de Monte Líbano, na zona rural de Mata de São João. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão Rondesp RMS faziam rondas quando encontraram um grupo de homens armados.
A corporação afirma que os suspeitos atiraram contra os policiais e houve confronto. Após os disparos, os agentes localizaram Lázaro ferido e prestaram socorro.
Ainda conforme a PM, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições e 101 porções de substâncias semelhantes a crack, cocaína e maconha.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Mata de São João como morte por intervenção de agente de segurança pública.