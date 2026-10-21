SEGURANÇA

Ex-militar suspeito de matar subtenente em quartel de Salvador é morto em ação da PM

Lázaro Santos da Conceição, de 27 anos, havia sido preso em 2022 pela morte de um integrante do Exército em Salvador

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:36

Lázaro Santos da Conceição Crédito: Reprodução

Lázaro Santos da Conceição, de 27 anos, que havia sido preso sob suspeita de matar um subtenente dentro de um quartel em Salvador, foi morto nesta terça-feira (20), após um confronto com policiais militares em Mata de São João, na Região Metropolitana. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O ex-militar foi preso em flagrante em setembro de 2022, quando tinha 23 anos. Na ocasião, o subtenente Carlos André de Souza Paschoal, de 43 anos, foi morto a tiros durante o trabalho na Companhia de Comando da 6ª Região Militar do Exército, no bairro da Mouraria.

As informações divulgadas naquele período apontavam que Lázaro havia ido à unidade e pedido atendimento antes de disparar contra o subtenente. Segundo o Exército, ele foi imobilizado depois dos tiros. A instituição assumiu a investigação, e a motivação do crime não foi revelada.

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Ação policial na zona rural

A ocorrência desta terça-feira foi registrada na localidade de Monte Líbano, na zona rural de Mata de São João. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão Rondesp RMS faziam rondas quando encontraram um grupo de homens armados.

A corporação afirma que os suspeitos atiraram contra os policiais e houve confronto. Após os disparos, os agentes localizaram Lázaro ferido e prestaram socorro.

Ainda conforme a PM, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições e 101 porções de substâncias semelhantes a crack, cocaína e maconha.