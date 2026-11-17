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Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:59
Um ex-policial militar de 42 anos foi preso nesta segunda-feira (16), no povoado de Baixa Verde, zona rural de Presidente Dutra, no interior da Bahia, durante uma ação da Polícia Civil. O homem é investigado por crimes sexuais contra duas vítimas, em ocorrências registradas entre 2020 e 2026. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei.
Um dos mandados cumpridos é de prisão preventiva por estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro. Segundo as investigações, os abusos teriam começado em 2020, quando a vítima tinha 12 anos, e continuado até 2026. O suspeito também é investigado por realizar transmissões ao vivo nas quais praticava os atos criminosos contra a adolescente.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O segundo mandado está relacionado a uma condenação criminal definitiva por estupro e ameaça, referente a um caso ocorrido em 2021, no município de Xique-Xique. Na ocasião, uma mulher de 27 anos teria sido obrigada a manter relações sexuais com o homem sob ameaças de morte.
Pelos crimes, o ex-policial foi condenado a oito anos e oito meses de prisão, em regime fechado. A sentença já transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso contra a condenação.
A operação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Chapada), com participação da Delegacia Territorial de Irecê. Após a prisão, o investigado foi conduzido a uma unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.