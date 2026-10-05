ELEIÇÕES 2026

Ex-prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho tem 5 mil votos e perde eleição para deputada federal na Bahia

Candidata do MDB disputou pela primeira vez uma eleição após deixar o PT, onde permaneceu por 46 anos

Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:01

Moema Gramacho pedeu eleição para deputada federal Crédito: Reprodução

A ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho (MDB) recebeu 5.373 votos na eleição para deputada federal neste domingo (4), mas não conseguiu uma das vagas destinadas à Bahia na Câmara dos Deputados. Esta foi a primeira disputa eleitoral da ex-gestora desde que deixou o PT, partido ao qual esteve filiada por 46 anos.

Moema anunciou a saída da legenda no fim de abril. Na época, afirmou que a decisão foi tomada após um período de diálogo e reflexão com integrantes do grupo político. “Agora, é hora de seguir e dar continuidade ao nosso projeto político, com o compromisso de sempre”, declarou.

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A mudança de partido encerrou uma longa trajetória de Moema no PT. A ex-prefeita construiu sua carreira política na legenda e chegou a comandar Lauro de Freitas por quatro mandatos, além de ter exercido mandato como deputada federal.

Durante a última gestão à frente da prefeitura, a administração de Moema foi alvo de críticas de adversários e também de integrantes da própria base. Entre os episódios mais recentes está a Operação Nota de Conceito, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).