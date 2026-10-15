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Ex-sargento do Exército é preso em condomínio durante operação na Bahia

Investigado identificado como Marcos Vinícius foi localizado em um edifício residencial na região de Abrantes.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:34

Marcos Vinícius foi preso em condomínio de Abrantes
Marcos Vinícius foi preso em condomínio de Abrantes Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ex-sargento do Exército Brasileiro identificado como Marcos Vinícius foi preso nesta quinta-feira (15) em um condomínio residencial na região de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A detenção ocorreu durante a Operação Eixo Norte, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para localizar pessoas investigadas por diferentes crimes, segundo informações da TV Bahia

A ação tinha como objetivo cumprir cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça. Três dos procurados foram localizados e presos durante a operação. o ex-militar foi encontrado em um edifício residencial. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e teve como áreas de atuação Camaçari e outros pontos da Região Metropolitana de Salvador.

Após as prisões, os três investigados foram encaminhados a unidades policiais, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou quais crimes são atribuídos a eles.

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Tags:

Condomínio Polícia Operação Exército

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