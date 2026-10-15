BAHIA

Ex-sargento do Exército é preso em condomínio durante operação na Bahia

Investigado identificado como Marcos Vinícius foi localizado em um edifício residencial na região de Abrantes.

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:34

Marcos Vinícius foi preso em condomínio de Abrantes Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ex-sargento do Exército Brasileiro identificado como Marcos Vinícius foi preso nesta quinta-feira (15) em um condomínio residencial na região de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A detenção ocorreu durante a Operação Eixo Norte, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para localizar pessoas investigadas por diferentes crimes, segundo informações da TV Bahia

A ação tinha como objetivo cumprir cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça. Três dos procurados foram localizados e presos durante a operação. o ex-militar foi encontrado em um edifício residencial.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e teve como áreas de atuação Camaçari e outros pontos da Região Metropolitana de Salvador.