Ex-sargento do Exército é preso em condomínio durante operação na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:34
Um ex-sargento do Exército Brasileiro identificado como Marcos Vinícius foi preso nesta quinta-feira (15) em um condomínio residencial na região de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A detenção ocorreu durante a Operação Eixo Norte, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para localizar pessoas investigadas por diferentes crimes, segundo informações da TV Bahia
A ação tinha como objetivo cumprir cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça. Três dos procurados foram localizados e presos durante a operação. o ex-militar foi encontrado em um edifício residencial.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e teve como áreas de atuação Camaçari e outros pontos da Região Metropolitana de Salvador.
Após as prisões, os três investigados foram encaminhados a unidades policiais, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou quais crimes são atribuídos a eles.