CRIME

Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército

Prisão ocorreu durante a Operação Eixo Norte, que também deteve suspeitos de furtos e estupro de vulnerável

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:52

Marcos Vinícius foi preso em operação Crédito: Marcos Vinícius foi preso em operação

O ex-sargento do Exército Brasileiro, Marcos Vinícius, que foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), é suspeito de integrar uma organização criminosa e comercializar armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas. A prisão ocorreu na quinta-feira (15), durante a Operação Eixo Norte, realizada pela Polícia Civil da Bahia.

O investigado foi localizado em um condomínio na região de Abrantes. A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e tem como objetivo cumprir mandados judiciais contra pessoas procuradas pela Justiça.

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Além do ex-militar, uma mulher investigada por mais de 40 furtos na Bahia e em Sergipe e um homem suspeito de estupro de vulnerável, que era considerado foragido da Justiça de São Paulo, também foram presos em Camaçari.