Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:52
O ex-sargento do Exército Brasileiro, Marcos Vinícius, que foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), é suspeito de integrar uma organização criminosa e comercializar armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas. A prisão ocorreu na quinta-feira (15), durante a Operação Eixo Norte, realizada pela Polícia Civil da Bahia.
O investigado foi localizado em um condomínio na região de Abrantes. A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e tem como objetivo cumprir mandados judiciais contra pessoas procuradas pela Justiça.
Marcos Vinícius foi preso em operação
Além do ex-militar, uma mulher investigada por mais de 40 furtos na Bahia e em Sergipe e um homem suspeito de estupro de vulnerável, que era considerado foragido da Justiça de São Paulo, também foram presos em Camaçari.
Os mandados cumpridos na operação foram expedidos pelo Poder Judiciário da Bahia, de Sergipe e de São Paulo. Os três investigados foram encaminhados à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. As diligências continuam para localizar outros dois alvos da operação.