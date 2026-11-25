TRIBUNAL DO JÚRI

Ex-vice é condenado a 30 anos de prisão por mandar matar prefeito na Bahia

Réu foi condenado por homicídio qualificado de Rielson Santos Lima

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:20

Rogério foi condenado como mandante do homicídio de Rielson Crédito: Reprodução

O ex-vice-prefeito de Itagimirim, Rogério Andrade de Oliveira, foi condenado a 30 anos de prisão por mandar matar o então prefeito do município, Rielson Santos Lima. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri na madrugada desta terça-feira (24), após julgamento em que o Ministério Público da Bahia (MPBA) sustentou a acusação. O réu também terá que pagar R$ 100 mil em indenização à família da vítima.

Segundo a denúncia, o assassinato ocorreu em 29 de julho de 2014, em um bar na Praça Castro Alves, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados a dívidas de campanha eleitoral e pelo rompimento político entre Rogério e Rielson. Conforme a acusação, o ex-vice-prefeito teria encomendado a morte do gestor municipal com a participação do próprio irmão.

Rogério foi condenado como mandante do homicídio de Rielson 1 de 4

Após o homicídio, Rogério Andrade chegou a assumir a Prefeitura de Itagimirim. Durante o julgamento, os jurados reconheceram a prática de homicídio qualificado, considerando o motivo torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi condenado Jaimilton Neves Lopes, apontado como autor dos disparos contra o prefeito. Ele recebeu pena superior a 29 anos de prisão e deverá pagar R$ 10 mil à família de Rielson Santos Lima.