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Wendel de Novais
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:20
O ex-vice-prefeito de Itagimirim, Rogério Andrade de Oliveira, foi condenado a 30 anos de prisão por mandar matar o então prefeito do município, Rielson Santos Lima. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri na madrugada desta terça-feira (24), após julgamento em que o Ministério Público da Bahia (MPBA) sustentou a acusação. O réu também terá que pagar R$ 100 mil em indenização à família da vítima.
Segundo a denúncia, o assassinato ocorreu em 29 de julho de 2014, em um bar na Praça Castro Alves, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados a dívidas de campanha eleitoral e pelo rompimento político entre Rogério e Rielson. Conforme a acusação, o ex-vice-prefeito teria encomendado a morte do gestor municipal com a participação do próprio irmão.
Rogério foi condenado como mandante do homicídio de Rielson
Após o homicídio, Rogério Andrade chegou a assumir a Prefeitura de Itagimirim. Durante o julgamento, os jurados reconheceram a prática de homicídio qualificado, considerando o motivo torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi condenado Jaimilton Neves Lopes, apontado como autor dos disparos contra o prefeito. Ele recebeu pena superior a 29 anos de prisão e deverá pagar R$ 10 mil à família de Rielson Santos Lima.
A acusação foi conduzida pelos promotores de Justiça Ariomar Figueiredo e Gabriela Gomes. O julgamento ocorreu durante o Mês Nacional do Júri, mobilização que reúne sessões em diversas comarcas baianas para analisar processos de crimes dolosos contra a vida. Ao todo, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) programou 603 sessões do Tribunal do Júri durante novembro. O Ministério Público atua nos julgamentos para defender as acusações apresentadas nos processos e buscar a responsabilização dos réus.