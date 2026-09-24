CRIME

Executivo baiano é preso por fraude em licitação de R$ 5,2 bilhões

Hamilton Libório Agle, CEO da Estre Ambiental, foi preso em Bauru e transferido para unidade prisional em Osasco.

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:49

Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental Crédito: Reprodução

O empresário baiano Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental, foi preso em Bauru, no interior de São Paulo, e posteriormente levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Osasco. A prisão, solicitada pelo Ministério Público de São Paulo na última sexta-feira (18), faz parte das investigações da Operação Cavalo de Troia, que apura suspeitas de irregularidades em uma concessão de resíduos sólidos estimada em R$ 5,2 bilhões, segundo o g1 São Paulo.

Hamilton foi transferido para o CDP na segunda-feira (21). A contratação investigada prevê a gestão integrada dos resíduos urbanos de Bauru por 30 anos, com valor global calculado em R$ 5.259.651.116,06, atualizado com base em fevereiro de 2026. Se concretizado nesse montante, o contrato representaria a maior contratação pública já projetada pelo município.

Segundo o Gaeco, a apuração identificou uma estrutura que teria atuado desde a preparação da concessão até a condução do processo de licitação. A suspeita envolve a elaboração de estudos técnicos, definição de critérios de habilitação e pontuação, contratação de consultorias e produção de documentos, além da atuação diante de questionamentos e possíveis concorrentes.

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O Ministério Público também investiga a participação de agentes públicos, dirigentes e funcionários de empresa privada, consultores e intermediários. De acordo com os investigadores, o grupo teria dividido funções e trabalhado de maneira coordenada para criar condições favoráveis à empresa que seria beneficiada pelo procedimento.

O nome da operação faz referência à suspeita de que uma servidora com vínculos profissionais e econômicos com a empresa investigada teria ocupado uma posição estratégica dentro da administração municipal. Para o Gaeco, essa proximidade teria permitido que interesses privados participassem da discussão e preparação de decisões relacionadas ao processo. Outra profissional que já havia trabalhado para a empresa também teria sido identificada na estrutura da secretaria envolvida.

A prisão de Hamilton foi solicitada na sexta-feira (18), no âmbito da Operação Cavalo de Troia, e ele foi transferido para o CDP de Osasco na segunda-feira (21). Paralelamente, a Operação Mobius cumpriu diligências para investigar possíveis irregularidades em outro contrato, relacionado à coleta seletiva de Bauru.

No Supremo Tribunal Federal, a defesa do executivo pediu que a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), fosse investigada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A argumentação apresentada foi de que a prefeita assinou documentos e nomeou pessoas citadas na investigação. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, negou o pedido neste momento, apontando a necessidade de ouvir previamente a autoridade citada.