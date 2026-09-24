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Executivo baiano mantinha relação com secretária envolvida em fraude de R$ 5,2 bilhões, diz Gaeco

Gaeco aponta relacionamento entre CEO da Estre e ex-secretária de Bauru

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:00

Gaeco aponta relação amorosa entre Hamilton e Cilene
Gaeco aponta relação amorosa entre Hamilton e Cilene Crédito: Reprodução

O empresário baiano Hamilton Libório Agle, CEO da Estre Ambiental, mantinha um relacionamento amoroso com Cilene Chabuh Bordezan. Ela foi secretária de Meio Ambiente de Bauru. A informação consta de uma investigação do Ministério Público de São Paulo. Segundo o Gaeco, os dois teriam se relacionado enquanto a Estre participava das discussões sobre a concessão dos serviços de resíduos sólidos do município.

O contrato é estimado em R$ 5,2 bilhões. Para os investigadores, a proximidade entre Hamilton e Cilene teria facilitado a atuação da empresa dentro da Prefeitura. O relacionamento foi identificado por meio de mensagens e diligências realizadas pelos investigadores. Em agosto, agentes do Ministério Público acompanharam a movimentação do executivo. Eles registraram o carro de Hamilton estacionado em frente ao prédio onde Cilene morava.

Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental

Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental por Reprodução
Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental por Reprodução
Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental por Reprodução
Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental por Reprodução
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Hamilton Libório Agle, proprietário e CEO da Estre Ambiental por Reprodução

O veículo teria permanecido no local durante toda a noite. Para o Ministério Público, o registro reforça a suspeita de que os dois passaram a noite juntos. As informações fazem parte do Procedimento Investigatório Criminal elaborado pelo Gaeco. A investigação aponta ainda que a Estre teria participado de discussões internas sobre a concessão. Segundo os promotores, pessoas ligadas à empresa teriam contribuído para a elaboração de documentos e pareceres.

O grupo também teria atuado na definição de critérios do processo. O procedimento cita ainda possíveis articulações políticas. De acordo com o Gaeco, os investigados planejavam buscar apoio de vereadores. A intenção seria facilitar a aprovação de projetos de interesse da empresa e responder a eventuais opositores na Câmara Municipal.

Hamilton foi preso durante a Operação Cavalo de Troia. A ação apura suspeitas de irregularidades na concessão dos serviços de resíduos sólidos de Bauru. O contrato teria duração de 30 anos e valor estimado em R$ 5,259 bilhões. A licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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Tags:

Fraude Hamilton Libório Agle Estre Ambiental

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