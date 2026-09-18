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Existe um dia melhor para fazer compras de supermercado? Veja três estratégias para economizar sem abrir mão da qualidade da alimentação

Consumidor reduziu a quantidade de itens por compra, e especialistas apontam como comparar preços, aproveitar a sazonalidade e substituir alimentos sem perder valor nutricional

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:30

Existe um dia melhor para fazer compras de supermercado? Veja três estratégias para economizar sem abrir mão da qualidade da alimentação Crédito: Pixabay

Nem mesmo a recente desaceleração dos preços dos alimentos fez o brasileiro voltar a encher o carrinho de compras com a tranquilidade de antes. Dados da Scanntech mostram que, no primeiro trimestre de 2026, o faturamento do varejo alimentar cresceu 1,4%, mas a quantidade de unidades vendidas recuou 2,1%. No mesmo período, o preço médio por unidade avançou 3,6%, enquanto o consumidor reduziu em 2,5% a quantidade de itens levados em cada compra.

O cenário aponta para um consumidor mais seletivo, que continua controlando o orçamento mesmo diante de alguns sinais de alívio nos preços. Em agosto, por exemplo, a alimentação no domicílio registrou queda de 0,61% no IPCA, puxada principalmente por batata, cenoura, cebola e tomate. Alguns produtos, no entanto, seguiram pressionando o bolso, como carnes e leite.

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Nesse contexto, a chamada “inteligência do consumo” pode ajudar a ajustar a lista de compras sem comprometer a qualidade da alimentação. A estratégia passa por três cuidados: entender o preço por unidade de medida, comparar promoções sem acreditar que existe um único dia da semana mais barato e saber substituir proteínas e vegetais de acordo com o orçamento.

Preço da embalagem nem sempre revela a economia

Um dos erros mais comuns na hora de fazer compras é olhar apenas para o preço total da embalagem. Comparar o valor por grama, quilo ou litro pode mostrar que uma embalagem maior nem sempre representa a opção mais econômica. “Nem sempre a embalagem grande é a mais barata. Muitas vezes, o produto de marca própria ou a porção menor em promoção oferecem um custo por quilo muito mais vantajoso”, afirma Ricardo Malaquias, diretor de Estratégia, Cobrança e Operações da Simplic, plataforma de empréstimo pessoal 100% online.

Com a redução da quantidade de produtos colocados no carrinho, essa comparação pode ajudar o consumidor a identificar promoções que realmente representam economia e evitar compras maiores que parecem vantajosas apenas pelo tamanho da embalagem.

Existe um dia certo para fazer compras?

Não há uma regra geral de que terça, quarta ou quinta-feira sejam necessariamente os melhores dias para encontrar preços mais baixos. As promoções variam de acordo com a rede, a loja, a categoria dos produtos e até a estratégia de estoque de cada estabelecimento.

No caso de frutas, verduras e legumes, observar a sazonalidade e as ofertas disponíveis no dia pode ser uma estratégia mais eficiente. Os preços dos hortifrútis mudam conforme a oferta disponível, e a CEAGESP mantém cotações regulares dos produtos comercializados no atacado, além de divulgar semanalmente itens com condições favoráveis de mercado.

Para os alimentos não perecíveis de maior rotatividade, como arroz, feijão, óleo e enlatados, vale acompanhar as promoções. Já os produtos frescos podem ser comprados semanalmente, adaptando o cardápio ao que estiver na safra ou apresentar melhor preço naquele período.

Como substituir alimentos sem perder nutrientes

A variação de preços entre diferentes tipos de proteínas também pode ser aproveitada para reorganizar o cardápio. Em vez de retirar esse grupo da alimentação, a orientação é ampliar as opções e escolher os alimentos de acordo com o preço disponível e as preferências da família.

“A ideia não é comer menos proteína, mas escolher a proteína certa pelo preço certo. O ovo, o frango inteiro e até os miúdos podem ser alternativas para variar as fontes de proteína e nutrientes, de acordo com o orçamento e as preferências de cada família”, explica Malaquias. Segundo o especialista, essa rotação permite adaptar as escolhas aos preços encontrados no mercado e preservar parte do orçamento para outras despesas.

A mesma lógica pode ser aplicada aos vegetais. Folhas mais perecíveis ou que estejam fora de época podem ser substituídas por opções disponíveis e com melhor preço naquele momento, como couve, escarola ou brócolis. Leguminosas, como lentilha e grão-de-bico, também podem entrar no planejamento, combinadas a cereais e outros alimentos para ampliar a variedade de nutrientes.