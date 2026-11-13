Fábrica clandestina de gelo é interditada após fiscalização encontrar irregularidades sanitárias na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 20:38
Uma fábrica clandestina de gelo foi interditada pela Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (13). O estabelecimento, localizado no bairro Primavera, funcionava em condições precárias de higiene e não possuía a documentação necessária para operar. O gelo produzido no local era distribuído para estabelecimentos comerciais do município.
A fiscalização foi realizada após uma denúncia encaminhada por moradores à Ouvidoria Municipal. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram uma pequena unidade de fabricação de gelo que operava sem atender aos requisitos mínimos de higiene e segurança exigidos pela legislação sanitária.
Entre as irregularidades identificadas estavam a ausência de um responsável técnico, a falta de comprovação da potabilidade da água utilizada na produção, instalações inadequadas e a inexistência de licença sanitária.
Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, as condições encontradas representavam um risco à saúde dos consumidores.
“Durante a inspeção, identificamos diversas irregularidades graves. O local não possuía um responsável técnico, não havia qualquer comprovação da potabilidade da água utilizada na fabricação do gelo, a estrutura era inadequada e o estabelecimento não tinha a documentação e a regularização sanitária necessárias para funcionar”, explicou.
A Vigilância Sanitária destaca que o gelo destinado ao consumo humano é considerado um alimento e, por isso, deve seguir normas específicas de produção, armazenamento e distribuição. Para funcionar legalmente, uma fábrica precisa contar com instalações adequadas, projeto arquitetônico aprovado pelos órgãos competentes, responsável técnico habilitado e água comprovadamente potável.
O gelo produzido com água contaminada ou em ambientes sem higiene adequada pode transmitir microrganismos causadores de doenças.
Com a interdição, a unidade fica impedida de continuar produzindo e distribuindo gelo enquanto não atender às exigências sanitárias.