RISCO À SAÚDE

Fábrica clandestina de gelo é interditada após fiscalização encontrar irregularidades sanitárias na Bahia

Estabelecimento funcionava em Vitória da Conquista sem licença sanitária e não comprovou a qualidade da água utilizada na produção

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 20:38

Fábrica clandestina de gelo é interditada após fiscalização encontrar irregularidades sanitárias na Bahia Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de gelo foi interditada pela Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (13). O estabelecimento, localizado no bairro Primavera, funcionava em condições precárias de higiene e não possuía a documentação necessária para operar. O gelo produzido no local era distribuído para estabelecimentos comerciais do município.

A fiscalização foi realizada após uma denúncia encaminhada por moradores à Ouvidoria Municipal. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram uma pequena unidade de fabricação de gelo que operava sem atender aos requisitos mínimos de higiene e segurança exigidos pela legislação sanitária.

Entre as irregularidades identificadas estavam a ausência de um responsável técnico, a falta de comprovação da potabilidade da água utilizada na produção, instalações inadequadas e a inexistência de licença sanitária.

Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, as condições encontradas representavam um risco à saúde dos consumidores.

“Durante a inspeção, identificamos diversas irregularidades graves. O local não possuía um responsável técnico, não havia qualquer comprovação da potabilidade da água utilizada na fabricação do gelo, a estrutura era inadequada e o estabelecimento não tinha a documentação e a regularização sanitária necessárias para funcionar”, explicou.

A Vigilância Sanitária destaca que o gelo destinado ao consumo humano é considerado um alimento e, por isso, deve seguir normas específicas de produção, armazenamento e distribuição. Para funcionar legalmente, uma fábrica precisa contar com instalações adequadas, projeto arquitetônico aprovado pelos órgãos competentes, responsável técnico habilitado e água comprovadamente potável.

O gelo produzido com água contaminada ou em ambientes sem higiene adequada pode transmitir microrganismos causadores de doenças.