OPORTUNIDADE

Fábrica da BYD abre 178 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência na Bahia

Oportunidades abrangem sete funções; interessados devem retirar carta de encaminhamento no SineBahia até esta terça-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:43

Vagas são para trabalhar em fábrica da BYD Crédito: Divulgação

A fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), abriu 178 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades contemplam sete funções, entre cargos operacionais e áreas de apoio, no complexo industrial da montadora.

Há vagas para operador de produção, condutor interno, operador de logística, operador de empilhadeira, inspetor de qualidade, auxiliar de cozinha e auxiliar em gestão de resíduos. Para participar da seleção, os candidatos precisam retirar uma carta de encaminhamento nos postos do SineBahia até esta terça-feira (17).

BYD tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência 1 de 65

O atendimento é destinado a moradores de Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d’Ávila, Simões Filho e Mata de São João. A carta e o laudo médico caracterizador da deficiência são documentos obrigatórios para a participação no processo seletivo. De acordo com os critérios informados pela empresa, podem concorrer pessoas com deficiência visual, incluindo visão monocular e baixa visão; deficiência auditiva unilateral ou bilateral, para candidatos oralizados; e deficiência física.