EXERCÍCIO ILEGAL

Falso cirurgião-dentista é investigado por fazer procedimentos em casa no interior da Bahia

Suspeitos admitiu exercer ilegalmente a profissão em Conceição do Coité

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 22:18

Falso cirurgião-dentista é investigado por fazer procedimentos em casa no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 66 anos se tornou alvo de uma investigação policial em Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. Ele é suspeito de exercício ilegal da profissão de cirurgião-dentista. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (1º). Durante a ação, também foram identificadas condições inadequadas e insalubres no imóvel onde eram realizados os procedimentos odontológicos.

As investigações contra o suspeito foram iniciadas após uma denúncia de que o homem exercia ilegalmente a atividade na própria residência, no bairro Cerâmica.

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Durante as buscas, a polícia apreendeu materiais e equipamentos utilizados em procedimentos odontológicos, como ferramentas para extrações dentárias, motores para acabamento de próteses, cera para confecção de dentaduras, estufa para esterilização, medicamentos e um aparelho celular.