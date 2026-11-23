DECISÃO JUDICIAL

Família de criança com autismo que teve tratamento negado por plano de saúde na Bahia vence disputa na Justiça e receberá indenização

TJBA manteve obrigação de custear terapias em clínica particular após operadora não comprovar que tinha profissionais habilitados na rede credenciada; empresa também resistiu a cumprir decisões judiciais

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:02

Família de criança com autismo que teve tratamento negado por plano de saúde na Bahia vence disputa na Justiça e receberá indenização Crédito: Pexels

Uma operadora de plano de saúde terá de custear integralmente o tratamento multidisciplinar de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular e pagar R$ 7 mil por danos morais à família. A decisão foi mantida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que considerou insuficiente a rede credenciada oferecida pela empresa para atender às necessidades da paciente.

O colegiado confirmou a sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista. Segundo o acórdão, a operadora não comprovou que dispunha de profissionais habilitados para realizar todas as terapias prescritas à criança. Por esse motivo, foi mantida a obrigação de custear o atendimento na clínica indicada pela família.

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Ao analisar o pedido da empresa para excluir a indenização, os desembargadores entenderam que o caso foi além de uma simples negativa de cobertura. A decisão também levou em consideração a resistência da operadora em cumprir determinações judiciais relacionadas ao tratamento.

De acordo com os autos, a empresa demorou a iniciar as terapias, indicou uma rede considerada inadequada para as necessidades da criança, criou obstáculos à continuidade dos atendimentos e atrasou o pagamento de serviços que já haviam sido realizados. Para os magistrados, a conduta colocou em risco o desenvolvimento da paciente e submeteu a família a uma situação de aflição e sofrimento psicológico. Esses fatores justificaram a manutenção da indenização de R$ 7 mil por danos morais.

Valores serão liberados gradualmente

O recurso da operadora foi parcialmente aceito apenas para modificar a forma de liberação dos valores bloqueados judicialmente. O dinheiro, destinado a custear seis meses futuros de tratamento, permanecerá depositado em uma conta judicial. A quantia será liberada gradualmente, mediante comprovação de que as sessões terapêuticas foram efetivamente realizadas. A medida busca assegurar que os recursos sejam utilizados para garantir a continuidade do atendimento da criança.