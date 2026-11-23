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Perla Ribeiro
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:02
Uma operadora de plano de saúde terá de custear integralmente o tratamento multidisciplinar de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular e pagar R$ 7 mil por danos morais à família. A decisão foi mantida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que considerou insuficiente a rede credenciada oferecida pela empresa para atender às necessidades da paciente.
O colegiado confirmou a sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista. Segundo o acórdão, a operadora não comprovou que dispunha de profissionais habilitados para realizar todas as terapias prescritas à criança. Por esse motivo, foi mantida a obrigação de custear o atendimento na clínica indicada pela família.
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Ao analisar o pedido da empresa para excluir a indenização, os desembargadores entenderam que o caso foi além de uma simples negativa de cobertura. A decisão também levou em consideração a resistência da operadora em cumprir determinações judiciais relacionadas ao tratamento.
De acordo com os autos, a empresa demorou a iniciar as terapias, indicou uma rede considerada inadequada para as necessidades da criança, criou obstáculos à continuidade dos atendimentos e atrasou o pagamento de serviços que já haviam sido realizados. Para os magistrados, a conduta colocou em risco o desenvolvimento da paciente e submeteu a família a uma situação de aflição e sofrimento psicológico. Esses fatores justificaram a manutenção da indenização de R$ 7 mil por danos morais.
Valores serão liberados gradualmente
O recurso da operadora foi parcialmente aceito apenas para modificar a forma de liberação dos valores bloqueados judicialmente. O dinheiro, destinado a custear seis meses futuros de tratamento, permanecerá depositado em uma conta judicial. A quantia será liberada gradualmente, mediante comprovação de que as sessões terapêuticas foram efetivamente realizadas. A medida busca assegurar que os recursos sejam utilizados para garantir a continuidade do atendimento da criança.
O recurso foi julgado em 13 de novembro, durante sessão da Primeira Câmara Cível do TJBA realizada em Vitória da Conquista. Foi a primeira vez que o colegiado promoveu um julgamento fora da sede do Tribunal, em Salvador. A sessão integrou a programação do projeto Justiça em Território, iniciativa que levou atividades do Poder Judiciário ao município. Na ocasião, a Câmara analisou 26 processos da região.