INVESTIGAÇÃO

Família denuncia morte de bebê de 9 dias que teria sofrido queimaduras em maternidade na Bahia

Criança morreu na última sexta-feira (20), após ser transferida de Camaçari para uma maternidade localizada no bairro do Pau Miúdo

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 18:15

Maternidade Regional de Camaçari Crédito: Divulgação/Sesab

A família do recém-nascido Deric Dias Moreira, de apenas nove dias de vida, denunciou à polícia a morte do bebê após ele supostamente sofrer queimaduras durante um procedimento na Maternidade Regional de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A criança morreu na última sexta-feira (20), após ser transferida para uma maternidade localizada no bairro do Pau Miúdo, na capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que o bebê sofreu queimaduras durante um procedimento iniciado na unidade de saúde de Camaçari. Após o ocorrido, o recém-nascido foi transferido para uma maternidade de referência em Salvador, onde não resistiu.

A 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Investigações seguem em andamento para esclarecer o caso.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do ocorrido. Em conjunto com a Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), responsável pela gestão da Maternidade Regional de Camaçari, a pasta investiga as condutas adotadas pela equipe durante o atendimento ao bebê.