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Familiares de pessoas desaparecidas podem fazer coleta de DNA de graça a partir de segunda-feira (24)

Atendimento será das 9h às 17h30, em Salvador e em 33 municípios; veja como funciona a coleta

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:42

A coleta de material genético será realizada gratuitamente até sexta-feira (28)
A coleta de material genético será realizada gratuitamente até sexta-feira (28) Crédito: Divulgação/Ascom DPT

Familiares de pessoas desaparecidas poderão participar, a partir de segunda-feira (24), de uma campanha para ampliar as chances de identificação de corpos não identificados, ossadas e pessoas que estejam internadas sem condições de informar quem são. A coleta de material genético será realizada gratuitamente até a próxima sexta-feira (28).

Em Salvador, o atendimento será feito das 9h às 17h30, na sede do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na Avenida Centenário. No local, os familiares poderão concentrar as principais etapas do procedimento: registrar o boletim de ocorrência, passar pela entrevista e fornecer o material biológico para a análise genética.

A Polícia Civil também disponibilizará uma unidade móvel nas instalações do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para facilitar o atendimento.

Pessoas desaparecidas: veja como será a coleta de DNA de familiares

A coleta é simples: um perito oficial utiliza um cotonete na parte interna da bochecha para obter a amostra por Divulgação/Ascom DPT
Não é necessário retirar sangue. O procedimento é gratuito, rápido e indolor por Divulgação/Ascom DPT
DNA coletado será incluído no Banco de Perfis Genéticos e poderá ser comparado com amostras de corpos não identificados, ossadas e pessoas sem identificação por Divulgação/Ascom DPT
O sistema integra bancos de diferentes estados, o que permite que uma amostra fornecida por um familiar na Bahia seja confrontada, por exemplo, com material de uma pessoa encontrada em outro estado por Divulgação/Ascom DPT
Banco de Perfis Genéticos da Bahia reúne 1.131 amostras relacionadas a pessoas desaparecidas e seus familiares. Segundo a Polícia Científica, 16 identificações já foram confirmadas por meio do banco por Divulgação/Ascom DPT
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A coleta é simples: um perito oficial utiliza um cotonete na parte interna da bochecha para obter a amostra por Divulgação/Ascom DPT

O que levar?

Quem tem um familiar desaparecido e ainda não forneceu material genético deve procurar o serviço durante a campanha. Para agilizar o atendimento, é importante levar documentos pessoais e informações que possam ajudar na identificação da pessoa desaparecida, como documentos, fotografias e dados sobre o desaparecimento, caso estejam disponíveis.

A coleta é simples: um perito oficial utiliza um cotonete na parte interna da bochecha para obter a amostra. Não é necessário retirar sangue. O procedimento é gratuito, rápido e indolor.

O DNA coletado será incluído no Banco de Perfis Genéticos e poderá ser comparado com amostras de corpos não identificados, ossadas e pessoas sem identificação. O sistema integra bancos de diferentes estados, o que permite que uma amostra fornecida por um familiar na Bahia seja confrontada, por exemplo, com material de uma pessoa encontrada em outro estado.

Atualmente, o Banco de Perfis Genéticos da Bahia reúne 1.131 amostras relacionadas a pessoas desaparecidas e seus familiares. Segundo a Polícia Científica, 16 identificações já foram confirmadas por meio do banco.

Onde fazer a coleta na Bahia

Além de Salvador, 33 unidades da Polícia Técnica no interior do estado participarão da campanha. Os atendimentos serão realizados nos Centros Regionais de Polícia Técnica (CRPTs) de:

Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, Serrinha, Irecê, Jacobina, Itaberaba, Camaçari, Itabuna, Ilhéus, Valença, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Jequié, Itapetinga, Guanambi, Brumado, Vitória da Conquista, Vera Cruz, Seabra, Eunápolis, Itamaraju e Barra.

A campanha faz parte da Ação Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas, coordenada pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A identificação também pode ocorrer por outros caminhos. A Coordenação do CIDOM/Desaparecidos, do Instituto de Identificação Pedro Mello, utiliza reconhecimento facial e impressões digitais nas buscas. A integração entre genética, reconhecimento facial e identificação papiloscópica amplia as possibilidades de encontrar respostas para famílias que procuram pessoas desaparecidas.

Tags:

Polícia Civil Dpt Desaparecidos Iml Dna Pessoas Desaparecidas

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