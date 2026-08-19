Farmácia de manipulação é interditada por irregularidades sanitárias na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:39
A Vigilância Sanitária Municipal (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, interditou uma farmácia de manipulação localizada no Centro. A medida foi tomada após a identificação de irregularidades sanitárias durante fiscalização realizada nesta quarta-feira (19).
De acordo com a Visa, foram identificadas e apreendidas matérias-primas com prazo de validade expirado, além de insumos sem os respectivos laudos de análise interna, o que impossibilita a comprovação da qualidade e da conformidade dos produtos utilizados nas preparações. Entre os materiais apreendidos estava a semaglutida, identificada pela fiscalização como produto irregular e proibido para manipulação em farmácias.
A fiscalização também identificou infiltrações nos laboratórios e em áreas externas da farmácia, que podem comprometer as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento.
As atividades de manipulação somente serão retomadas após a correção das não conformidades identificadas e o cumprimento das exigências sanitárias aplicáveis.