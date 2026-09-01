SUDOESTE

Farmácia sofre interdição em cidade baiana por descumprir exigências sanitárias

Outro estabelecimento do mesmo ramo também apresentou irregularidades após fiscalização nesta terça-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:52

Medicamentos foram apreendidos durante as fiscaliações Crédito: Divulgação

Uma farmácia foi parcialmente interditada na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, após uma ação da Vigilância Sanitária identificar irregularidades no seu funcionamento. Além dela, um segundo estabelecimento do mesmo ramo foi fiscalizado nesta terça-feira (1º), e o responsável foi notificado.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista (Visa), no estabelecimento interditado foi identificada uma sala destinada à prestação de serviços farmacêuticos que não possuía a devida liberação sanitária para funcionamento. O espaço foi interditado como medida de proteção à saúde pública até que sejam atendidas as exigências sanitárias necessárias para sua regularização.

O segundo estabelecimento, por sua vez, mantinha medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos armazenados de forma inadequada e sem os devidos registros no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).