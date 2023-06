Feira: caminhoneiro é preso com 40 caixas de cigarros contrabandeados

Após os policiais solicitarem a documentação do condutor do veículo, os policiais visualizaram na cabine uma caixa de cigarros de origem paraguaia. Os policiais resolveram, então, fiscalizar a carga transportada e encontraram mais 40 caixas do cigarro contrabandeado. Durante a abordagem, o condutor do caminhão informou que o cigarro foi carregado em São Paulo, tendo como destino o Feiraguai, comércio popular da cidade.