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Feira de Santana terá maior desapropriação da história para criação de novo Centro Administrativo

Decreto autoriza desapropriação de imóveis no centro e prevê concentração de secretarias em estrutura única no município

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:51

Hotel Caroá ficava na região Crédito: Paulo José/Acorda Cidade

O município de Feira de Santana, na Bahia, dará início a um dos maiores processos de reorganização da sua estrutura administrativa com a criação de um novo Centro Administrativo Municipal no coração da cidade. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado na sexta (22), que autoriza a desapropriação de uma área total de 4.757,94 m² no entorno do Paço Municipal Maria Quitéria.

O espaço envolve imóveis localizados em pontos estratégicos da região central, com acessos pela Avenida Getúlio Vargas, Avenida Senhor dos Passos e Rua José Joaquim Seabra. A área pertence ao Centro Administradora de Imóveis Ltda. e inclui prédios comerciais, estacionamento e áreas de passagem, todos destinados à futura estrutura pública.

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O projeto prevê a transformação desse conjunto em um complexo administrativo integrado, com a concentração de secretarias e serviços municipais em um único ambiente. A proposta é reduzir a dispersão de órgãos públicos pela cidade e melhorar a organização interna da gestão, além de facilitar o atendimento ao cidadão.

Segundo a administração municipal, a escolha pela permanência das estruturas administrativas na região central também tem caráter urbano e econômico. A avaliação é de que a saída de repartições públicas poderia enfraquecer o movimento do comércio e dos serviços instalados no Centro, que historicamente concentra grande fluxo de pessoas.

O conjunto de imóveis inclui quatro áreas principais. Entre elas estão dois prédios na Avenida Getúlio Vargas, nos números 83 e 71, com múltiplos pavimentos e áreas construídas de 3.400 m² e 875,01 m², respectivamente. Também fazem parte da desapropriação um terreno atualmente utilizado como estacionamento, com 2.450,11 m², e uma área de acesso voltada para a Avenida Senhor dos Passos, com 385,13 m². “É a maior desapropriação, sem dúvida nenhuma. Essa é a maior desapropriação que o Município de Feira de Santana já realizou”, disse em coletiva o prefeito.

Local relevante

Além das características funcionais, a região possui relevância histórica para o município. Segundo o Acorda Cidade, no local funcionou o Hotel Caroá. Também já foi espaço da residência da família de Áureo Filho e o Colégio Santanópolis.

A implementação do projeto também depende de estudos técnicos de engenharia, arquitetura e planejamento para adaptação das estruturas existentes às novas funções. Após essa etapa, os imóveis deverão ser incorporados ao uso público e preparados para receber as secretarias.

O processo de desapropriação foi conduzido em negociação com os proprietários dos imóveis e contou com avaliação da Caixa Econômica Federal, responsável pela definição dos valores. A Procuradoria Geral do Município ficará encarregada das medidas administrativas e judiciais necessárias para formalizar a operação.