NA PRÁTICA

Feira reúne miniempresas criadas por empreendedores de Camaçari e Dias d’Ávila

Evento acontece sábado (12), das 10h às 18h, no térreo do Boulevard Shopping Camaçari

Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:12

Feira marca uma das etapas finais do projeto Miniempresa na Comunidade, realizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia) Crédito: Ana Prado/Divulgação

Sete miniempresas formadas por moradores de Camaçari e Dias d’Ávila vão apresentar e comercializar seus produtos durante a 5ª Feira de Miniempresas na Comunidade, que acontece neste sábado (12), das 10h às 18h, no térreo do Boulevard Shopping Camaçari. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.

A feira marca uma das etapas finais do projeto Miniempresa na Comunidade, realizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia). Em cinco edições, a iniciativa já alcançou mais de 200 pessoas, contribuiu para a criação de 20 miniempresas e ofereceu mais de 208 horas de formação em comunidades dos dois municípios.

Durante o projeto, os participantes passam por diferentes etapas de criação e gestão de um negócio, com atividades nas áreas de finanças, recursos humanos, produção, marketing e vendas. Na feira, os conhecimentos desenvolvidos durante a formação são colocados em prática diretamente na relação com os consumidores.

A iniciativa também integra as ações do Mês do Cliente e busca aproximar os empreendedores do público da região. Os produtos desenvolvidos pelas sete miniempresas estarão à venda durante o evento.

Para Sheila Cunha Guedes, participante desta edição, a experiência ampliou sua visão sobre empreendedorismo e trabalho coletivo. “Participar do Miniempresa me permitiu experimentar uma dinâmica diferente daquela que vivencio no campo social: a construção de um produto a partir de uma equipe com diferentes experiências, conhecimentos e perspectivas”, afirma. Segundo ela, a experiência também contribuiu para sua atuação na gestão social.

Os empreendendores vão comercializar desde imãs personalizados a sabonetes e saches perfumados. Tem também caixas de chá, aromatizadores de ambiente, pesos de porta, organizadores e porta talheres.

O projeto é patrocinado por empresas associadas ao Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic): BASF, Bayer, Bracell, Braskem, Cetrel, Elekeiroz, Indorama e Unipar. O Boulevard Shopping Camaçari e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camaçari (Sedec) apoiam esta edição.

Segundo Érico Oliveira, superintendente de Desenvolvimento de Pessoas e Comunicação Social do Cofic, o projeto é uma forma de aproximar empresas e comunidades vizinhas ao Polo Industrial de Camaçari. A proposta, afirma, busca fortalecer iniciativas de microempreendedorismo voltadas à geração de renda.

O presidente da JA Bahia, Elde Oliveira, destaca que a formação combina aprendizado e experiência prática. “Buscamos aproximar ainda mais as pessoas do ambiente empreendedor, proporcionando uma experiência prática de criação e gestão de uma empresa”, diz.

Além de trabalhar competências como autonomia, criatividade e trabalho em equipe, o projeto também estimula a criação de produtos sustentáveis e o fortalecimento de negócios locais.

Presente no Brasil há mais de quatro décadas, a Junior Achievement Brasil já realizou mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem, com participação de mais de 235 mil voluntários. Em 2025, foram mais de 1 milhão de experiências, com 12 mil participações voluntárias e 2 mil instituições de ensino em cerca de 900 municípios.

Na Bahia, a organização atua há mais de 20 anos e já ofereceu mais de 213 mil experiências de aprendizagem para jovens. A atuação contou com 6 mil participações voluntárias em 600 escolas e instituições de ensino de mais de 50 municípios baianos.

Serviço

5ª Feira de Miniempresas na Comunidade

Quando: Sábdo, 12 de setembro de 2026, das 10h às 18h

Onde: térreo do Boulevard Shopping Camaçari, em frente ao cartório