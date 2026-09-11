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Feira reúne miniempresas criadas por empreendedores de Camaçari e Dias d’Ávila

Evento acontece sábado (12), das 10h às 18h, no térreo do Boulevard Shopping Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:12

Feira marca uma das etapas finais do projeto Miniempresa na Comunidade, realizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia)
Feira marca uma das etapas finais do projeto Miniempresa na Comunidade, realizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia) Crédito: Ana Prado/Divulgação

Sete miniempresas formadas por moradores de Camaçari e Dias d’Ávila vão apresentar e comercializar seus produtos durante a 5ª Feira de Miniempresas na Comunidade, que acontece neste sábado (12), das 10h às 18h, no térreo do Boulevard Shopping Camaçari. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.

A feira marca uma das etapas finais do projeto Miniempresa na Comunidade, realizado pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia). Em cinco edições, a iniciativa já alcançou mais de 200 pessoas, contribuiu para a criação de 20 miniempresas e ofereceu mais de 208 horas de formação em comunidades dos dois municípios.

Durante o projeto, os participantes passam por diferentes etapas de criação e gestão de um negócio, com atividades nas áreas de finanças, recursos humanos, produção, marketing e vendas. Na feira, os conhecimentos desenvolvidos durante a formação são colocados em prática diretamente na relação com os consumidores.

A iniciativa também integra as ações do Mês do Cliente e busca aproximar os empreendedores do público da região. Os produtos desenvolvidos pelas sete miniempresas estarão à venda durante o evento.

Para Sheila Cunha Guedes, participante desta edição, a experiência ampliou sua visão sobre empreendedorismo e trabalho coletivo. “Participar do Miniempresa me permitiu experimentar uma dinâmica diferente daquela que vivencio no campo social: a construção de um produto a partir de uma equipe com diferentes experiências, conhecimentos e perspectivas”, afirma. Segundo ela, a experiência também contribuiu para sua atuação na gestão social.

Os empreendendores vão comercializar desde imãs personalizados a sabonetes e saches perfumados. Tem também caixas de chá, aromatizadores de ambiente, pesos de porta, organizadores e porta talheres. 

O projeto é patrocinado por empresas associadas ao Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic): BASF, Bayer, Bracell, Braskem, Cetrel, Elekeiroz, Indorama e Unipar. O Boulevard Shopping Camaçari e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camaçari (Sedec) apoiam esta edição.

Segundo Érico Oliveira, superintendente de Desenvolvimento de Pessoas e Comunicação Social do Cofic, o projeto é uma forma de aproximar empresas e comunidades vizinhas ao Polo Industrial de Camaçari. A proposta, afirma, busca fortalecer iniciativas de microempreendedorismo voltadas à geração de renda.

O presidente da JA Bahia, Elde Oliveira, destaca que a formação combina aprendizado e experiência prática. “Buscamos aproximar ainda mais as pessoas do ambiente empreendedor, proporcionando uma experiência prática de criação e gestão de uma empresa”, diz.

Além de trabalhar competências como autonomia, criatividade e trabalho em equipe, o projeto também estimula a criação de produtos sustentáveis e o fortalecimento de negócios locais.

Presente no Brasil há mais de quatro décadas, a Junior Achievement Brasil já realizou mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem, com participação de mais de 235 mil voluntários. Em 2025, foram mais de 1 milhão de experiências, com 12 mil participações voluntárias e 2 mil instituições de ensino em cerca de 900 municípios.

Na Bahia, a organização atua há mais de 20 anos e já ofereceu mais de 213 mil experiências de aprendizagem para jovens. A atuação contou com 6 mil participações voluntárias em 600 escolas e instituições de ensino de mais de 50 municípios baianos.

Serviço

5ª Feira de Miniempresas na Comunidade

Quando: Sábdo, 12 de setembro de 2026, das 10h às 18h

Onde: térreo do Boulevard Shopping Camaçari, em frente ao cartório

Entrada: gratuita e aberta ao público

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Rms Camaçari Dias D'ávila

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