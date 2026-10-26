OPORTUNIDADE

Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ oferece mais de três mil imóveis, com opções no Rio Vermelho, Vila Laura e parcelas a partir de R$ 499

Evento gratuito acontece de 6 a 8 de novembro, no Shopping da Bahia, com opções em bairros como Rio Vermelho e Vila Laura e possibilidade de simulação de financiamento pela Caixa

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:26

Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ oferece mais de três mil imóveis, com opções no Rio Vermelho, Vila Laura e parcelas a partir de R$ 49 Crédito: Divulgação

Quem deseja comprar o primeiro imóvel terá acesso a mais de 3 mil unidades habitacionais em Salvador e na Região Metropolitana durante a terceira edição do Feirão Minha Casa Minha Vida. O evento gratuito será realizado nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Shopping da Bahia, com parcelas anunciadas a partir de R$ 499.

Promovida pela POP Imobiliária, a iniciativa reúne empreendimentos voltados a famílias interessadas em financiar a casa própria pelo programa habitacional do Governo Federal. Segundo a organização, há opções para famílias com renda a partir de R$ 1.900, conforme o imóvel escolhido e a análise financeira.

Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ oferece mais de três mil imóveis, com opções no Rio Vermelho, Vila Laura e parcelas a partir de R$ 499 1 de 6

Os apartamentos disponíveis oferecem diferentes estruturas, com opções de varanda, suíte, piscina, elevador e áreas de convivência. O feirão também contará com imóveis de construtoras como Tenda, MRV, Gráfico, Stanza, Sertenge, Direcional, Santana, Sensia e Pejota.

Imóveis em Salvador e na Região Metropolitana

As unidades estão distribuídas por bairros e regiões como Patamares, Pituaçu, Piatã, Paralela, Sussuarana, Vila Laura, Rio Vermelho, Mussurunga, Pau da Lima, Cajazeiras e Águas Claras. Também há opções em localidades da Região Metropolitana, incluindo Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Caji, Abrantes e Camaçari.

Entre os empreendimentos anunciados está o Aruna Patamares, da Tenda, que oferece apartamentos com varanda e estrutura de lazer com piscinas, academia e espaços de convivência. Outro destaque é o Torres de Vila, da MRV, na região da Rótula do Abacaxi, com opções de unidades com suíte e varanda.

Caixa fará simulações de financiamento

A Caixa Econômica Federal será a parceira financeira do evento. Durante o atendimento, os visitantes poderão realizar simulações e passar por análise de crédito, com possibilidade de aprovação no mesmo dia, conforme os critérios da instituição. Entre as condições que poderão ser consultadas estão o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), subsídios do Governo Federal de até R$ 55 mil para os perfis elegíveis e taxas de juros a partir de 4% ao ano, conforme as regras do programa e as condições aplicáveis a cada família.

De acordo com Anderson Ferreira, CEO da POP Imobiliária, o objetivo é apresentar alternativas que permitam às famílias avaliar a compra de um imóvel de acordo com suas condições financeiras. “Muita gente ainda acredita que o Minha Casa Minha Vida oferece apenas apartamentos simples, sem lazer ou em regiões mais afastadas. Essa realidade mudou. Hoje existem opções com piscina, varanda, elevador e localizações que surpreendem”, afirma.

Expectativa de ampliar o número de famílias atendidas

A POP Imobiliária informa que já ajudou mais de 7 mil famílias a conquistar a casa própria em Salvador. Em maio de 2026, durante o Feirão do Trabalhador, também realizado no Shopping da Bahia, a empresa contabilizou mais de 2,5 mil pessoas atendidas e 90 apartamentos vendidos em três dias. Para a nova edição, a expectativa é reunir, em um único espaço, informações sobre os empreendimentos, orientação financeira e oportunidades de financiamento para quem pretende comprar o primeiro imóvel.