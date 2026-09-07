JEQUIÉ

Feto é abandonado em via pública no interior da Bahia

Caso foi registrado pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Jequié

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:22

Feto é abandonado em via pública no interior da Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um feto foi encontrado em uma rua da cidade de Jequié, no interior da Bahia, na manhã deste domingo (6). O feto foi localizado no bairro Água Branca por policiais militares.

No local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o fato. A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo.

O caso foi registrado pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Jequié. Investigações estão em andamento pela unidade policial para o total esclarecimento dos fatos.

Bebês abandonados

Nesta semana, dois bebês recém-nascidos foram encontrados. Um deles foi resgatado em um banheiro da feira de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã da última quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como abandono de incapaz.

Segundo informações da ocorrência, uma mulher entrou em trabalho de parto em um dos banheiros da feira e deixou o bebê dentro de uma lixeira antes de fugir. Não há mais detalhes sobre a suspeita.

Na tarde do mesmo dia, outro bebê recém-nascido foi encontrado na Rua da Galícia, no bairro do IAPI, em Salvador. A bebê estava dentro de um cesto e envolta em uma sacola plástica quando foi localizada por um morador da região.

Testemunhas contaram aos policiais que uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a recém-nascida na rua e saído logo em seguida.