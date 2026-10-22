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Filha de colhedora, neurologista cria marca de café na Chapada Diamantina com o marido e fatura R$ 80 mil por ano

Empresa produz grãos orgânicos e prevê crescer 20% este ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Carol Neves

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:53

Marcos Sanches e Fernanda Macheli
Marcos Sanches e Fernanda Macheli Crédito: Adriana Moura/Divulgação

O café fazia parte da história de Fernanda Macheli antes de se tornar um negócio. Sua mãe trabalhou na colheita em lavouras do interior de São Paulo. Anos depois, a neurologista se uniu ao marido, o também neurologista Marcos Sanches, para criar uma marca própria, com produção na Chapada Diamantina.

A Macheli Café começou a operar em janeiro de 2024, após um investimento entre R$ 70 mil e R$ 80 mil. Em 2025, registrou cerca de R$ 80 mil em faturamento. Agora, os fundadores projetam um avanço de 20% para 2026 e estudam caminhos para levar os produtos a mais consumidores.

A escolha da Bahia veio de uma experiência de Marcos em Piatã. Ao conhecer os cafés do município, ele se interessou pelas condições de cultivo e enxergou uma oportunidade de investimento na região, conforme relatou à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

O empreendimento ganhou forma em outros dois municípios da Chapada: Ibicoara abriga as lavouras, enquanto o povoado de Malhada, em Abaíra, concentra o beneficiamento, a industrialização e o envase. Com essa estrutura, o casal mantém sob sua responsabilidade o percurso entre a plantação e o pacote vendido ao consumidor.

“Nós somos produtores de café. Plantamos, beneficiamos e envasamos o próprio café. Trabalhamos produzindo na roça, industrializando e levando um produto de alta qualidade diretamente ao consumidor”, explicou Marcos.

Os grãos orgânicos são colhidos de forma seletiva e passam por secagem natural e processos de fermentação. A marca oferece oito produtos, entre eles cafés da linha fermentada Java, catuaí tradicional e opções com diferentes torras. Os preços começam em R$ 36 pelo pacote de 250 gramas.

A internet concentra a maior parte das vendas, mas a empresa também chega ao público em feiras e em cinco estabelecimentos na Bahia. Em São Paulo, comercializa microlotes. Foi também na capital paulista que os fundadores participaram da Feira do Empreendedor Sebrae 2026, realizada entre 19 e 22 de outubro.

O dinheiro obtido com a operação vem sendo aplicado na própria empresa, segundo os empreendedores, para melhorar a infraestrutura e aumentar a produção. A abertura de franquias e a exportação estão nos planos, embora o casal pretenda manter a maior parte das vendas no mercado brasileiro.

Além das lavouras e da marca, Fernanda e Marcos dividem outro projeto ligado à bebida: são autores do livro O Café e o Cérebro.

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