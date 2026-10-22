NEGÓCIO

Filha de colhedora, neurologista cria marca de café na Chapada Diamantina com o marido e fatura R$ 80 mil por ano

Empresa produz grãos orgânicos e prevê crescer 20% este ano



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:53

Marcos Sanches e Fernanda Macheli Crédito: Adriana Moura/Divulgação

O café fazia parte da história de Fernanda Macheli antes de se tornar um negócio. Sua mãe trabalhou na colheita em lavouras do interior de São Paulo. Anos depois, a neurologista se uniu ao marido, o também neurologista Marcos Sanches, para criar uma marca própria, com produção na Chapada Diamantina.

A Macheli Café começou a operar em janeiro de 2024, após um investimento entre R$ 70 mil e R$ 80 mil. Em 2025, registrou cerca de R$ 80 mil em faturamento. Agora, os fundadores projetam um avanço de 20% para 2026 e estudam caminhos para levar os produtos a mais consumidores.

A escolha da Bahia veio de uma experiência de Marcos em Piatã. Ao conhecer os cafés do município, ele se interessou pelas condições de cultivo e enxergou uma oportunidade de investimento na região, conforme relatou à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati 1 de 19

O empreendimento ganhou forma em outros dois municípios da Chapada: Ibicoara abriga as lavouras, enquanto o povoado de Malhada, em Abaíra, concentra o beneficiamento, a industrialização e o envase. Com essa estrutura, o casal mantém sob sua responsabilidade o percurso entre a plantação e o pacote vendido ao consumidor.

“Nós somos produtores de café. Plantamos, beneficiamos e envasamos o próprio café. Trabalhamos produzindo na roça, industrializando e levando um produto de alta qualidade diretamente ao consumidor”, explicou Marcos.

Os grãos orgânicos são colhidos de forma seletiva e passam por secagem natural e processos de fermentação. A marca oferece oito produtos, entre eles cafés da linha fermentada Java, catuaí tradicional e opções com diferentes torras. Os preços começam em R$ 36 pelo pacote de 250 gramas.

A internet concentra a maior parte das vendas, mas a empresa também chega ao público em feiras e em cinco estabelecimentos na Bahia. Em São Paulo, comercializa microlotes. Foi também na capital paulista que os fundadores participaram da Feira do Empreendedor Sebrae 2026, realizada entre 19 e 22 de outubro.

O dinheiro obtido com a operação vem sendo aplicado na própria empresa, segundo os empreendedores, para melhorar a infraestrutura e aumentar a produção. A abertura de franquias e a exportação estão nos planos, embora o casal pretenda manter a maior parte das vendas no mercado brasileiro.